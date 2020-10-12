Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak - Son Dakika

Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak

12.10.2020 11:11

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) atık jeotermal suların tarımsal arıtılarak sulamada kullanılarak verimin artırılmasına yönelik proje üzerinde çalışılıyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) atık jeotermal suların tarımsal arıtılarak sulamada kullanılarak verimin artırılmasına yönelik proje üzerinde çalışılıyor.

"Su-Enerji-Gıda Bağlantısı: Tarım İçin Jeotermal Su" ismini taşıyan projeye, Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK destek veriyor.

Proje sonuçlandığında elektrik üretimi, ısıtma ya da turizm amaçlı kullanılan jeotermal sular, daha sonra zararlı maddelerden arıtılıp soğutularak bitkilere verilecek.

Projenin koordinatörü İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal konusunda Türkiye'nin şanslı ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Jeotermal sulardan tarımsal sulamada da faydalanılması için çalışma başlatıldığını belirten Prof. Dr. Baba, "Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kimya Mühendisliği Bölümünden arkadaşlarımızın desteğiyle başlattığımız çalışmada, jeotermal sudaki bor giderimi ve mineralce zengin suyun tarımda kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

Polonya'daki AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de projeye ortak olduğunu aktaran Prof. Dr. Baba, bu ülkeden de öğrenci ve akademisyenlerin çalışmalara katıldığını söyledi.

"Gübre kullanımı minimize edilmiş olacak"

Prof. Dr. Baba, projenin başarıya ulaşması halinde doğal yöntemle tarımda verimin artacağını vurgulayarak "Öncelikle domates üretiminde bunu denemek istiyoruz ama birçok bitkide kullanılması söz konusu. Bunun üzerinde de değişik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Bitki ve toprak mineral istiyor. Eğer mineralce zengin temiz bir akışkanı sisteme verirseniz, bu bitkinin gelişimini hızlandırıp verimini de arttıracaktır. Fenni gübre kullanımı da minimize edilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Baba, mart ya da nisan ayında ilk üretim denemesini gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak
Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak
Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak
Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak

Ege Üniversitesi, Jeotermal, İzmir, Baba, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak - Son Dakika

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