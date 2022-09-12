Atık kağıt deposundan yükselen dumanlar
İtfaiye ekibinin yangını söndürme çalışması
Yanan atık kağıtlar
ANKARA - Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü (2)
Kaynak: AA
İtfaiye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika
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