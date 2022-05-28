Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı

28.05.2022 09:49

Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı Adana polisinin takip edip durduğu atık kağıt taşıyan kamyonetten 2 kilo metanfetamin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı

ADANA - Adana polisinin takip edip durduğu atık kağıt taşıyan kamyonetten 2 kilo metanfetamin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, D-400 Karayolu'nda seyir halindeki atık kağıt ve plastik yüklü bir kamyoneti takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracı, bir sokakta durdurdu. Sürücü U.B. ile yanındaki H.G.'nin indirildiği araçta narkotik köpek 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın, kamyonetin kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada çöp yığınlarının arasına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, ifadesinde uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B. ile H.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Metamfetamin Nedir?

Metamfetamin uyuşturucu maddeleri arasında stimülan olarak da bilinen, sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden biridir.

Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı
Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı
Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı
Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı
Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı

YORUMLAR
500
Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirildi 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atık kağıt kamyonetinden 2 kilogram metamfetamin çıktı - Son Dakika


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