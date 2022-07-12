Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine düştü - Son Dakika
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Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine düştü

12.07.2022 18:15
Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine düştü

Gaziantep'te bir şahıs atık kağıt toplamak isterken yer altı gömme çöp konteynerine düştü.

Gaziantep'te bir şahıs atık kağıt toplamak isterken yer altı gömme çöp konteynerine düştü. Çevredeki vatandaşlara sesini duyuran şahsı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi 104. sokakta bulunan yer altı gömme çöp konteynerinde meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt topladığı belirtilen Ahmet O. (27) isimli şahıs, yer altı gömme çöp konteynerinden atık kağıt toplamak isterken dengesini kaybederek konteynerin içine düştü.

Bağırarak sesini duyurdu

Olay sonrası bağırarak çevredeki vatandaşlara sesini duyuran Ahmet O.'nun yardımına koşan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gömme konteynere düşen şahsı itfaiye kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı kurtarmak için gömme çöp konteyneri kaldırma aracı kullandı. Şehitkamil Belediyesi'ne ait çöp konteyneri kaldırma aracı ile yer altından çıkarılan konteyner, alt kısımdan boşaltılarak içerisine düşen atık kağıt toplayıcısı Ahmet O. kurtarıldı. O anlar ise cep telefonun kameralarına yansıdı.

Kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atık kağıt toplamak isterken gömme çöp konteynerine düştü - Son Dakika
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