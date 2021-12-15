ATIK KAĞIT YÜKLÜ TIR TÜNELİN İÇERİSİNDE DEVRİLDİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolunda geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR devrilirken, tonlarca kağıt tünelin içerisinde dağıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu T1 tüneli içerisi İstanbul istikametinde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 06 CDG 035 plakalı geri dönüşüm için toplanan atık kağıtlarla yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Bir süre tünel içerisinde savrularak ilerleyen TIR, daha sonra sağ şeride devrildi. TIR'da bulunan balyalar halindeki tonlarca atık kağıt yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, savrulan kağıtlar nedeniyle yolda başka bir kaza yaşanmaması için trafiği tek şeritten kontrollü bir biçimde sağlanması için önlem aldı. İş makineleri yardımıyla toplanan kağıtlar daha sonra başka bir TIR'a alındı. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.