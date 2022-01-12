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Atık kağıtlar kadınların elinde hasırdan süs eşyasına dönüşüyor - Son Dakika

Atık kağıtlar kadınların elinde hasırdan süs eşyasına dönüşüyor

12.01.2022 13:09
Atık kağıtlar kadınların elinde hasırdan süs eşyasına dönüşüyor

Çankırı'da "gazeteden geri dönüşüm" kursuna katılan kadınlar, atık kağıtları hasırdan ev ve süs eşyasına dönüştürüyor.

Çankırı'da "gazeteden geri dönüşüm" kursuna katılan kadınlar, atık kağıtları hasırdan ev ve süs eşyasına dönüştürüyor.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde açılan kursta, kursiyerler toplanan atık kağıtları, yapıştırıcılar yardımıyla çubuk haline dönüştürüyor, daha sonra hasır sepet tekniğiyle ördükleri atık kağıtlarla çeşitli eşyalar yapıyor.

Kursa katılan kadınlar hem keyifli vakit geçiriyor hem çevreye hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kurs öğreticisi Selcem Ulusoylar, AA muhabirine, amaçlarının atık kağıtları değerlendirmek olduğunu söyledi.

Kadınlarla birlikte atık kağıtlardan farklı ürünler ortaya çıkardıklarını belirten Ulusoylar, "Ben bunu daha önceden internetten gördüm. Evde kendimi geliştirerek başladım. Daha sonra da belediyeye başvurduğumda onlar da talep ettiler, 4 senedir de kursa devam ediyoruz." dedi.

Kullanılan atık kağıtları genellikle belediye vasıtasıyla temin ettiklerini anlatan Ulusoylar, "Bu sayede hem çevreye katkı sağlıyoruz hem atık kağıtları değerlendirerek devletimize ve milletimize katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Atık kağıtlarla istenilen her türlü objenin yapılabileceğinin altını çizen Ulusoylar, kursiyerlerin evlerinde kullanabileceği, hayal gücüne dayalı, sepet, saksı, vazo gibi daha birçok ürünün çıkartılabileceğini kaydetti.

Yapılan ürünleri görenlerin, gazeteden yapıldığına inanmadıklarını dile getiren Ulusoylar, şöyle devam etti:

"Kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri satabiliyor, sipariş üzerine yapıp teslim edebiliyor. Hem ev ekonomisine fayda sağlamak hem de kendilerini oyalayıp bir şeyler kazanabilmek için böyle bir kursa devam ediyorlar. Bu kursun en önemli yanı psikolojik olarak insanı rahatlatması. Bayanlarımız, belediyenin onlara sağlamış olduğu kurslara gelip, hem kendilerine hem çevrelerine hem de ailelerine katkıda bulunabilirler."

Kursiyer Nefize Uyanık da atık kağıtlardan yapılan ürünler dikkatini çektiği için kursa başladığını ve yaklaşık bir yıldır devam ettiğini söyledi.

Salgın döneminde yaşanan kapanmalar sonrası kursun kendisine psikolojik açıdan iyi geldiğini aktaran Uyanık, atık kağıtlardan vazo, sepet, bebek gibi ürünler yaptıklarını belirtti.

Kursiyer Gülşah Yenikalaycı da kursta eğlenceli vakit geçirdiklerine değinerek, "Bu kursun en önemli özelliği geri dönüşüm yapmamız. Hem elimizdeki kağıtları değerlendirmiş oluyoruz hem güzel işler çıkartıyoruz, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Talep olduğu sürece ev ekonomisine katkıda bulunmak için satış da yapıyoruz. Hem kar elde etmiş oluyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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geri dönüşüm, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık kağıtlar kadınların elinde hasırdan süs eşyasına dönüşüyor - Son Dakika


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