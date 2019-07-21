ATIK KAĞITTAN DEV HEYKELLERE

HEYKELTIRAŞ Yağmur Çalış, atık kağıttan birbirinden ilginç dev boyutta heykeller yapıyor.Yağmur Çalış, 2005 yılında Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünden mezun oldu. 2009'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümüne birincilikle girdi. Bölüm olarak ahşabı seçen Çalış, klasik yontu anlayışının dışına çıktı ve heykelleri yontarak değil, örerek yaptı. Daha sonra işlerinde, alışılagelmişin dışında bir materyal kullanmaya karar veren Çalış, kağıdı dev heykellere dönüştürmeye başladı. Çalış işlerinde, zaman zaman atık kağıtları da kullanıyor. Kadıköy 'deki atölyesinde kağıttan dev boyutta heykeller yapan 30 yaşındaki Yağmur Çalış, "Çamurla ilk yaptığınız iş ile son iş arasında duygusal anlamda inanılmaz farklar oluyor. Ben de bu farklardan hoşnut olmadığım için malzeme arayışına girdim. Kağıt ile de bu sırada tanıştım" dedi.

"ÇAMURDAN HOŞNUT OLMADIĞIM İÇİN MALZEME ARAYIŞINA GİRDİM"

Çalış, eserlerini kağıt ile ortaya çıkartmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı: "Üniversiteye ilk girdiğiniz yıllarda size çamur veriyorlar. Yani biz çamurdan bir eğitim alıyoruz. Çamurla işleri üretirken bazı sıkıntılarla karşılaştım. İşi çamurla yaptıktan sonra kalıcılığını sağlamak gerekiyor. O kalıcılık için döküm almak gerekiyor, dökümün içine başka bir malzeme dökmek gerekiyor. Yani nereden baksanız 5 aşamadan geçiyor iş ve ilk yaptığınız iş ile son iş arasında duygusal anlamda inanılmaz farklar oluyor. Ben de bu farklardan hoşnut olmadığım için malzeme arayışına girdim. Yani ilk yapacağım ve iş bitecek. Bir daha müdahale etmek zorunda kalmayacağım. Bunun için değişik malzeme arayışlarım oldu, kağıt ile de bu sırada tanıştım. İlk önce kağıt hamuruyla başladım işlerimi üretmeye fakat çalışmak istediğim boyutlar çok büyük olduğu için kağıt hamuru hazırlamakla geçen süre hoşuma gitmedi. Çünkü çok fazla zaman harcıyordum. Zaman kaybı olarak görüyordum bunu. Sonra direkt kağıt ile çalışmaya başladım.

KAĞIDIN HEYKELE DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Yağmur Çalış, " Türkiye'de heykel yapımında materyal olarak kağıt kullanan başka sanatçılar var mı" sorusuna, "Türkiye'de ben hiç karşılaşmadım" yanıtını verdi. Çalış, kendisinin kağıtları nasıl heykele dönüştürdüğünü ise "3 aşamadan oluşuyor genelde; desen, maket ve iş süreci. Ben bu üçünü birlikte yürütüyorum. Çok heyecanlıysam ve o işi bir an önce yapmak istiyorsam eğer direkt işe başlıyorum. Maket ve desen sonra onu takip ediyor. İlk önce konstrüksiyonu hazırlıyorum sonra kağıt tutkalı hazırlıyorum o tutkalda kağıtları parçalayarak ve ekleyerek aynı yine çamur mantığında ekleme yöntemiyle ilerliyorum işlerde" şeklinde anlattı.

"BİR KAVRAM BELİRLİYORSAM, İŞLERİMDE ONUN ZITTINI DA DESTEKLİYORUM"

Çalış, çalışmalarında belirleyici olan kavramlar konusunda ise, "Öncelikle bir şeyden etkilenmiş olmam gerekiyor. Bu etkilendiğim şey yolda gördüğüm bir şey olabilir, okuduğum bir kitaptan, bir cümle olabilir. Kendime bunun dahilinde kavramlar oluşturuyorum ve o kavramlar üzerinden çalışmaya başlıyorum. Doğadaki savunma mekanizmaları çok ilgimi çekiyor ve işlerimde daha çok onları çalışıyorum. Kabuk kavramı ilgimi çeken bir mevzudur. Ahşap işlerimde genellikle kabuk mevzusunu ele alıyorum. Güzellik-çirkinlik kavramları… Yani bir kavram belirliyorsam, onun mutlaka zıttını destekleyerek çalışıyorum. Bu şekilde de işler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

KLASİK YONTU ANLAYIŞININ DIŞINA ÇIKMASINDAKİ FAKTÖR: DEDE MESLEĞİ

Yağmur Çalış, "Küfecilik dede mesleğimizdir. Bu ahşap örme mevzusu buradan çıkıyor. Yontma değil de örmeyi bu yüzden seçtim. Çünkü çocukluğumun çok küçük bir döneminde küfeciliğin nasıl yapıldığına şahit oldum. İlerleyen eğitim aldığım süreci de birleştirince, böyle örgü işler ortaya çıktı" dedi.

"MÜREKKEP BALIKLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

"Şu ana kadar bir tane kişisel sergim oldu ama değişik karma sergilerde de bulundum" diyen Çalış, "Sayısını bilmiyorum ama şu an devam etmekte olan Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir sergi var. Orada bir işim var. Bir de Evin Sanat Galerisi'nin Bodrum'da bir mekanda açtığı sergide bir işim bulunuyor. TÜYAP Artist 2017'de sergilenen 'Mürekkep balıkları' çok ilgi gördü. Kağıttan yaklaşık 8 metre büyüklüğünde bir işti. Güzel bir işti, zaten şu anda TÜYAP da kendi koleksiyonunda o ilgi gören işi barındırıyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Yağmur Çalış ile röportaj

-Sanatçı çalışırken görüntüler

-Eser ve maket görüntüleri

-Atölye 'den genel ve detay görüntüler