Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor - Son Dakika

Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor

17.12.2020 11:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske kullamının önemi doğrultusunda harekete geçen bir firma "Maskematik" adı verilen ve hijyene katkı sağlayan otomatlar üretti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske kullamının önemi doğrultusunda harekete geçen bir firma "Maskematik" adı verilen ve hijyene katkı sağlayan otomatlar üretti.

"Sağlığınız elinizde" sloganıyla geliştirilen otomat sayesinde, vatandaşlara 1 lira veya plastik atık karşılığı maske verilmesinin yanı sıra ateşleri ölçülüp, elleri dezenfekte ediliyor.

Üretici firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ilk dönemlerinden itibaren temassız ateş ölçümü ve ellerin dezenfekte edilmesinin hayati olduğunu anlattı.

Maskematikleri kalabalık cadde ve sokaklar, toplu taşıma durakları, iş ve alışveriş merkezlerine yerleştirerek, pandeminin yayılma hızını azaltabileceklerini düşündüklerini belirten Akay, zaman zaman evden çıkarken fazladan maske almanın unutulabildiğini kaydetti.

Tek dolumda 400 maske, 20 bin kişiye el dezenfektanı

Akay, gün içinde toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda fazla zaman geçirenlerin maskelerinde bakteri üreyebildiğini, bakteri yoğunluğunun arttığı maskelerin sağlık sorunlarına yol açtığını, uzun süre kullanılan maskelere virüs bulaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu dile getirdi.

Maskelerin, kullanıldığı ortama bağlı olarak belli bir süre sonra değiştirilmesi gerektiğini anımsatan Akay, şöyle devam etti:

"Bu amaç doğrultusunda, 'Sağlığınız elinizde' sloganıyla toplu taşıma durakları, kalabalık cadde ve sokaklar ile iş ve alışveriş merkezlerinde, belediyeler ve sponsorlarla iş birliği yaparak bu maske otomatlarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece gibi bazı pilot ilçelerimizde deneme otomatlarımızı kurduk. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdiler, sağ olsunlar. Böylelikle yeterince kullanılıp kirlenerek amacını yitiren kullanılmış maskelerin değiştirilmesi de mümkün olacak. Amacımız, evinden çıkarken maskeyi unutan ve belirli bir süre kullandıktan sonra değiştirilmesi gereken maskeleri vatandaşlarımıza birçok yerde sunabilmek."

Akay, tek dolumda 20 bin kişiye yetecek el dezenfektanı bulunan, 400 maskenin yer aldığı otomatlarla temassız ateş ölçmenin de mümkün olduğunu söyledi.

Maskematiklerden 1 lira karşılığı veya plastik atık karşılığı maske alınabileceğini de anlatan Akay, "Pandemiden korunmanın şu an için en etkili yolu, maske, mesafe ve temizlik kuralıdır. Biz hem maskelerin uzun süre kullanılması sebebiyle oluşabilecek sağlık sorunlarını hem de çevre kirliliğini azaltmayı hedefledik. Plastik atıkların toplanmasına da pratik bir çözüm geliştirdik." diye konuştu.

Akay, aynı maskeyi uzun süre kullanmak istemeyen ancak yanında fazla maskesi olmayanların tezgahlardan kalitesiz maskeler satın aldığını, bu tip maskelerin koronavirüsün yayılmasını hızlandırdığını ifade ederek, söz konusu otomatlarda standartlara uygun maskeler bulunduğuna dikkati çekti.

Akay, maskematiklerin yaygınlaşması halinde kaliteli maskelerin daha ulaşılabilir hale geleceğini, bunun da salgınla mücadeleye güç katacağının altını çizdi.

Otomatlar, her yerde yer alacak

"Pandemiyle adeta savaş verdiğimiz şu günlerde insanlarımızın daha rahat yaşayabilmeleri için maskematiği geliştirdik" diyen Akay, okul önleri, restoran, kafe ve iş merkezleri ile AVM'lerin yanı sıra toplu taşıma istasyonlarında da otomatları hazır ettiklerini bildirdi.

Akay, otomatın kullanımının çok pratik ve basit olduğunu belirterek, sözlerini, "Vatandaşların şu ana kadar olan ilgisinden mutluyuz. Deneme aşamalarından sonra daha merkezi yerlere da cihazlarımızı koyacağız. Umarız ki bir an önce alacağımız önlemlerle tüm halkımızla bu salgını az hasarla atlatır ve maskeyi hiç kullanmayacağımız günleri tekrar yaşarız." diye tamamladı.

Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor
Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor
Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor
Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor

Toplu Taşıma, Mehmet Akay, Plastik, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor - Son Dakika


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