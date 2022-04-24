Atık karton bardaklarda çiçek üretiliyor - Son Dakika
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Atık karton bardaklarda çiçek üretiliyor

24.04.2022 09:23

Atık karton bardaklarda çiçek üretiliyor Adana'nın Kozan ilçesinde, 10 bin atık karton bardak, çiçek fidesi üretiminde kullanıldı Adana'nın Kozan ilçesinde 4 bin atık karton bardak çiçek fidesi üretiminde kullanıldı.

Atık karton bardaklarda çiçek üretiliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, 10 bin atık karton bardak, çiçek fidesi üretiminde kullanıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 bin atık karton bardak çiçek fidesi üretiminde kullanıldı.

Kozan Belediye Başkan Vekili Soner Uzun, belediyenin sosyal tesisleri, Dağılcak Tabiat Parkı, AŞ evi ve parklardaki kafelerden ve bazı esnaftan çöpe atılan karton bardakları çiçek fidesi üretimi için kullanarak yeniden ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında 4 ay içerisinde karton bardaklarda 10 bin çiçek fidesi ürettiklerini belirten Uzun, "Çiçek fidelerimizi hem kentin çeşitli noktalarına dikiyoruz, hem de çok cazip fiyatla halkımıza satıyoruz. Ayrıca bu geri dönüşüm projesiyle çevrimizin korunmasına da katkıda bulunuyoruz. Daha yeşil ve temiz bir Kozan için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş ise sezonda yaklaşık kendi üretimleri ile maliyetsiz 200 bin çiçek ve bitki üretimi yaptıklarına dikkat çekerek, "Hem belediyemiz hem ülkemize hem de ilçe ekonomisine geri dönüşüm ile katkı sunuyoruz. Plastik poşet kullanımını 4 ay içinde yüzde 30 azaltmış olduk. Bu bardaklarda Medine gülü, reyhan, çıtlık, kasımpatı, sinek kanadı, gibi bir çok türü üretiyoruz" diye konuştu.

Atık karton bardaklarda çiçek üretiliyor
Atık karton bardaklarda çiçek üretiliyor
Atık karton bardaklarda çiçek üretiliyor
Atık karton bardaklarda çiçek üretiliyor

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Kozan Belediyesi, geri dönüşüm, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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