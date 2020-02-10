Atık kumaşlardan elde edilen iplikler 54 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Atık kumaşlardan elde edilen iplikler 54 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi

Atık kumaşlardan elde edilen iplikler 54 ülkeye ihraç ediliyor

6 saat önce

Tekirdağ'da bir firma, tekstil atölyesi ve fabrikalarda üretim sırasında ortaya çıkan kumaş parçalarından elde ettiği ipliği 54 ülkeye gönderiyor.

Atık kumaşlardan elde edilen iplikler 54 ülkeye ihraç ediliyor, System.String[]

Tekirdağ'da bir firma, tekstil atölyesi ve fabrikalarda üretim sırasında ortaya çıkan kumaş parçalarından elde ettiği ipliği 54 ülkeye gönderiyor.

Çorlu ilçesinde 60 bin metrekaresi kapalı 80 bin metrekarelik alanda kurulu, 235 kişinin istihdam edildiği Else Tekstil, atölye ve fabrikalardaki üretim sırasında ortaya çıkan kumaş parçalarını topluyor.

Firma, bu kumaş parçaları ve kırpıntılarını kendi fabrikasında bir dizi işlemden geçirdikten sonra çeşitli renklerde ipliğe dönüştürüyor.

Firmanın genel müdürü Şükrü Gürarı, AA muhabirine, fabrikada ayda yaklaşık 800 ton renkli iplik ve 500 ton elyaf ürettiklerini söyledi.

Bu ipliğin yüzde 75'ini Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Orta Asya ülkeleri ve Rusya'ya gönderdiklerini, yüzde 25'lik kısmı ile iç piyasa talebini karşıladıklarını anlatan Gürarı, "Geri dönüşüm iplikte geçen yıl 20 milyon dolarlık gelirimiz oldu. Bunun yüzde 75'i yurt dışı ihracat bedelinden elde edildi. Bu miktarı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Gürarı, üretim süreçlerinde ortaya çıkan kumaş ve kırpıntıların çevresel etkilerini azaltmak, doğaya atıldığında oluşacak sorunları engellemek amacıyla geri dönüşümde değerlendirdiklerini ifade etti.

"Hepsini ihraç etmek işten bile değil"

Sürdürülebilir kaynakları kullanarak 54 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Gürarı, şunları kaydetti:

"Yurt içinde tekstil üretimi yapan firmalarımızın ham madde kaynağını karşılamak için ürünlerimizin bir kısmını ülkemizde tutmaya çalışıyoruz. Aslında yüzde 100'ünü ihraç etmek işten bile değil. Ülkemizin kaynaklarını ülkemizdeki üreticilerin kullanmasını sağlamak için çok fazla açılmıyoruz. Bu yıl hedefimiz ürüne katma değer katmak. Ürettiğimiz ipliklerden yoğun bir şekilde kumaş üretip yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz. Bunun sağlayacağı katma değer çok hoş görünüyor."

Tekirdağ, Çorlu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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