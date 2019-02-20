Atık Kumaşlardan İhtiyaç Sahibi Miniklere Kıyafet

Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, atık kumaşlardan tasarlayıp diktikleri kıyafetleri ihtiyaç sahibi ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.

Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, atık kumaşlardan tasarlayıp diktikleri kıyafetleri ihtiyaç sahibi ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.



Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BATİAD) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, moda tasarım alanında eğitim alan öğrencilerin, yardıma muhtaç çocuklar için başlattıkları sosyal sorumluluk projesi için okulda bir etkinlik düzenlendi.



Okul Müdürü Handan Didem Ataoğlu, etkinlikteki konuşmasında, çağın ve geleceğin beceriyle donattığı, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Mesleki teknik liselerin, eğitim süresince uygulamaya önem vererek, gençlerin iş başı yaptığında neyi, ne zaman, nerede yapacağını çok iyi bilmesini sağladığını ifade eden Ataoğlu, mesleki eğitim alan öğrencilerin hayata bir adım önde başladıklarını söyledi.



Sosyal sorumluluk projesini 4 yıldır sürdürdüklerini dile getiren Ataoğlu, şöyle konuştu:



"Sektör temsilcilerimizin bizlere bağış olarak verdiği kumaşları bu şekilde değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. İlk yıl İHH aracılığıyla Pakistan'daki öğrencilere, 2 yıl da ilçemizdeki Hayır Evi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu yıl ise anaokulundaki öğrencilerimizin yüzünü güldüreceğiz. Öğrencilerimizin yardımlaşmayı ve mesleki eğitimin önemini daha iyi kavrayacaklarına inanıyorum."



Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümünden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür de, üreten okullardaki öğrencilerin beceri kazandıklarını söyledi.



Sanayiye nitelikli insan gücü yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Gür, "Çocuklar ürettikçe mesleğe daha iyi bir şekilde hazırlanıyorlar ve sanayide istihdam edilebilirliklerini artırıyorlar. Sanayide nitelikli insan gücünün istihdam edilmesi, Türkiye'nin güçlenmesi için önemli bir faktör. 'Güçlü mesleki eğitim, güçlü Türkiye' sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ise mesleki ve teknik liselerin, 21. yüzyılda yerlerini almak zorunda olduklarını dile getirdi.



Sanayi, ulaşım, teknoloji, bilişim ve giyim sektöründe teknik liselerden faydalanılması gerektiğine işaret eden Aydıner, bu sebeple mesleki ve teknik liselerin alt yapılarının güçlendirilmesinin önemine değindi.



Konuşmaların ardından, Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin atık kumaşlardan tasarlayıp diktikleri kıyafetler, ihtiyaç sahibi 100 çocuğa hediye edildi.



Programa, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'un yanı sıra öğrenciler ve velileri de katıldı.

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