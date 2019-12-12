Atık kumaşlardan minyatür sergisi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atık kumaşlardan minyatür sergisi açtı - Son Dakika

Atık kumaşlardan minyatür sergisi açtı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde danışman Ayşe Çavuşoğlu (44), atık kumaşlardan Osmanlı Dönemi başta olmak üzere farklı dönemlerde kullanılan giysilerin yer aldığı minyatür sergisi açtı.

Atık kumaşlardan minyatür sergisi açtı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde danışman Ayşe Çavuşoğlu (44), atık kumaşlardan Osmanlı Dönemi başta olmak üzere farklı dönemlerde kullanılan giysilerin yer aldığı minyatür sergisi açtı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır danışman olarak çalışan Ayşe Çavuşoğlu, 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hazır Giyim Bölümü'nden mezun oldu. Lise yıllarından bu zamana kadar atık malzemelerden geliştirdiği ürünlerle farklı çalışmalara imza atan Çavuşoğlu, alüminyum, perde ipleri, kumaş, deri parçaları, bakır atıklardan oluşturduğu eserlerle minyatür sergisi açtı. 48 minyatür bebeğin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu. Yıllardır bu tür çalışmalar yaptığını belirten Ayşe Çavuşoğlu, Artık kumaşlardan yola çıktım. Perde ipler, alüminyum malzemeler kullandım. Kullanılmayan malzemelerle neler yapılabileceğini göstermek istedim. 1 yıldır bu proje üzerinde çalıştım. Amacım tüketen değil, üreten toplum olduğu göstermekti. Sergisini açtığım çalışmada ağırlıklı olarak Osmanlı padişahlarının kıyafetlerini çalıştım. Sergi içinde klasik bebekler de yer alıyor. Minyatürleri gövdesini elyaf malzeme ile yaptık. Hepsi el emeği göz nuru ürünlerdir. Uzun zamandır bu tip çalışmalar yapıyordum. İlk defa sergi haline getirildim. Önümüzdeki dönemlerde Selçuklu Dönemini yansıtan bir çalışma yapacağım. Yine gazete kağıtlarından da oluşturduğum bir çalışmayı sergileyeceğim dedi.Büyükşehir Belediyesi binasında sergilenen minyatür sergisi,10 gün ziyarete açık kalacak.


Ayşe Çavuşoğlu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı
İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum

Son Dakika Haberleri
19:20 Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım - Son Dakika
19:20 Hatay'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü - Son Dakika
19:19 Edirne emniyet müdürü: uyuşturucu satanlara hesabını soracağım - Son Dakika
19:18 'Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi yolunda devam edecektir' - Son Dakika
19:17 Söke OSB'de jandarma karakolu açıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:21:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atık kumaşlardan minyatür sergisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]