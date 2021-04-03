Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak

03.04.2021 10:57

Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak ERÜ'lü bilim insanı tavuk tüyünden yeni nesil organik ses yalıtım levhası geliştirdi Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak

ERÜ'lü bilim insanı tavuk tüyünden yeni nesil organik ses yalıtım levhası geliştirdi

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazim Paşayev, tavuk tüyünün sap ve lifinden yeni nesil organik ses yalıtım levhası geliştirdi. Levhanın mevcutta bulunan ürünlerden daha ekonomik olduğunu kaydeden Paşayev, "Sadece inşaat sektörüne değil, biz bunu ev tekstilinde, giysilerde, mobilyada, araçlarda, tren vagonlarında ve uçaklarda da kullanabiliriz" dedi.

Günümüzde önemli kısmı atık madde olarak görülen tavuk tüyü, ERÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazim Paşayev'in girişimleri sonucu atık madde olmaktan kurtuldu. Tüyün üzerinde mekanik işlem yaparak lif ve sap kısımlarını ayıran Paşayev, ürettikleri ses yalıtım levhasının diğer malzemelere göre daha düşük maliyetle üretildiğini ve parametrelerinin de daha yüksek olduğunu kaydetti. Sanayicilere de seslenen Nazim Paşayev, Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapılan başvuru sonrası patenti alınan proje için yatırım çağrısı da yaptı.

Paşayev, "8 senedir tavuk tüyünün üzerinde çalışmaya başladık. Her şey atık bir malzeme olan tavuk tüyünden bir şeyler geliştirme isteğinden başladı. Biz bu amaçla tüylerin üzerinde mekanik işlem yaparak lif ve sap kısımlarını ayırdık. Sonrasında da bu materyallerden bir şey üretmek istedik. Burada da ilk aklımıza gelen şeylerden birisi bu malzemelerden ses yalıtım malzemesi üretmek oldu. Sonrasında bir TÜBİTAK projesi yazdık ve kazandık. Bu proje kapsamında çeşitli malzemeler geliştirdik. Proje kapandı; ama bizim çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu projeden sonra ses yalıtımı ile daha yeni malzemeler geliştirmiş olduk. Bu malzemeler ile iki patent başvurusu yaptık" dedi.

Tavuk tüyünün istenilen alana uygunlaştırılmasının mümkün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nazim Paşayev, "Biz her şeyden önce atık bir maddeyi kullanarak onu değerlendirmiş oluyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz ses yalıtım levhaları mevcut ses ve ısı yalıtım malzemelerine göre çok daha düşük maliyetle üretiliyor. Parametreleri ise mevcut malzemelere göre daha yüksektir. Kullanım açısından geniş bir alana sahiptir. Sadece inşaat sektörüne değil, biz bunu ev tekstilinde, giysilerde, inşaatta, mobilyada, araçlarda, tren vagonlarında ve uçaklarda da kullanabiliriz. İstenilen alana uygunlaştırılması mümkündür. Biz tavuk tüylerinden kağıt üretimi üzerinde de çalışıyoruz, filtreler üzerinde çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Tüylerden elde edilen materyallerden biyolojik olarak bozunabilir kompozit yapılar üretmekteyiz. Böylece tüylerin kullanım alanı gittikçe genişlemektedir. Türkiye'de her sene 40 bin ton tavuk tüyü ortaya çıkmaktadır ve bunların işlenmesi bize her sene özellikleri kaz tüyünün nerede ise aynısı olan 20 bin ton yüksek kaliteli tüy lifi verecektir. Bu da sanayimizin kuş tüyüne olan yurt dışı bağımlılığını düşürmeye imkan sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Sanayicilere yatırım çağrısı yapan Paşayev, "Biz bu malzemeleri üretmekle hem ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız hem de ülkemizin doğasını önemli derece de korumuş olacağız. Bunun için sanayicilerimize, iş adamlarımıza tavsiyemiz var. Gelin birlikte çalışalım ve bu malzemeleri üreterek sanayiye uygulayalım. Bunlar tam yerli ve bizim imkanlarımızın dahilinde olan malzemelerdir. TÜBİTAK 1702 çağrısı kapsamında bu patentin lisanslanması ve sanayiye aktarılması hususunda arzu eden sanayicilerimiz Erciyes Üniversitesi Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilirler. Sanayicilerimiz TÜBİTAK'ın 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında TÜBİTAK'tan yapmış oldukları lisanslama veya devir masraflarını yüzde 75 oranına kadarını geri alabilmektedirler" dedi.

Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak
Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak
Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak
Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak
Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak
Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak

Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, Erciyes, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tavuk tüyünden ses yalıtım levhası... Atık madde olan tavuk tüyü 7 sektörün hammadde ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika


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