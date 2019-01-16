Son Dakika Haberleri: Atık Maddelerden Müzik Aletleri Sergisi Yaptılar

Atık Maddelerden Müzik Aletleri Sergisi Yaptılar

19 dakika önce

Kırşehir'de özel bir okulda çevre bilinci ve doğaya karşı duyarlılık oluşması amacıyla öğrencilere atık maddelerden müzik aletleri yaptırdılar.

Atık Maddelerden Müzik Aletleri Sergisi Yaptılar, System.String[]
Kırşehir'de özel bir okulda çevre bilinci ve doğaya karşı duyarlılık oluşması amacıyla öğrencilere atık maddelerden müzik aletleri yaptırdılar.

Özel bir okulda gerçekleştirilen duyarlılık çalışması Müzik Öğretmeni Ecem Sümer, öncülüğünde öğrencilerin evlerinde yer alan atık maddeleri okula getirmesi ve hayal ettikleri müzik aletlerini resmetleri ile başladı.

İlk okul ve orta okul öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirilen sergide öğrenciler, kartondan saz, gitar, piyano, davul gibi müzik aletleri yaparak boyadı. Atık maddelerin atılmaması ve atık maddelerden nasıl faydalanılacağının anlatıldığı program sergilenerek öğrenciler ve velilerine gösterildi.

Okul Müzik Öğretmeni Ecem Sümer, hazırladıkları proje ile öğrencilerin toplumsal bilinç kazanmasını hedeflediklerini söyledi. Sümer yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin atık maddelerden neler yapabileceklerini onlara göstermek ve bilgisayar teknolojisinden onları uzaklaştırmayı hedefledik. Bizlerin birincil önceliği çocuklarımızın yaklaşan tatilde bilgisayar başından kalkarak çevre bilincine sahip olabilmesi ve duyarlı olarak yetişmelerini sağlamak. Öğrencilerimizin aileleri ile kaliteli zaman geçirmesi de cabası olacak. Geri dönüşüm sergilerimiz yıl boyu yapılan etkinliklerle de devam edecek."dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

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