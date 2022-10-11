ANTALYA'da atık maddelerin bulunduğu çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Alanda yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı, atık maddeler iş makinesi ile dağıtıldı. Yangın, saat 13.40 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde atık maddelerin bulunduğu çöplük alanda çıktı. Yangın, kısa süre içinde rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Bölgeden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını yaklaşık 40 dakika sonunda kontrol altına aldı. Atıklar iş makinesi ile dağıtılırken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ATIK MADDELERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN - Son Dakika

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