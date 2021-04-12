Atık malzeme toplayan Suriyeli gencin römorku yandı - Son Dakika

Antalya'da Suriye uyruklu bir kişinin motosikletinin arkasına bağlı ve içinde geri dönüşüm maddeleri olan römorku yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdülkadir Muhammet, çöp konteynerlerinden topladığı geri dönüşüm malzemelerini arkasında römork bulunan motosikletine yükledi. Antalyaspor Kavşağı'na yaklaşan Abdülkadir Muhammet'in römorkundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark edip motosikletini yol kenarına park eden Muhammet, yangını söndürmek istese de başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında römork içindeki malzemeler ve tekerlekler zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA