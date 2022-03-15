Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü

15.03.2022 12:15

Erzurum'da Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadın kursiyerleri, atık malzeme ve çöplerden ürettikleri süs eşyalarını sergiledi.

Erzurum'da Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadın kursiyerleri, atık malzeme ve çöplerden ürettikleri süs eşyalarını sergiledi.

Merkezde açılan 60 kursta eğitim gören 11 bin kadın, "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında çalışma yaptı.

Atık malzeme ve çöplerden 1000'e yakın aksesuar, süs ve giyim eşyası üreten kadınlar, ürünlerini Aşık Sümmani Kültür Merkezi'nde sergiye açtı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu, AA muhabirine,

sergide yer alan ürünlerin her birinin kadınların çevreye veya doğaya verdiği değeri gösterdiğini söyledi.

Kadınların, market ve evlerin önlerindeki çöplerde biriken cam şişeleri tek tek toplayıp sanata dönüştürdüğünü ifade eden Yavilioğlu, şöyle konuştu:

"Kurslarda eğitim veren öğretmenlerimizle yaptığımız istişarelerle bu projeyi başlattık. Evlerde kullanılmayan etek, kot pantolon, nevresim takımı gibi ürünleri yeniden yaparak geri dönüşüme kazandırdık. Cam kavanoz ve kutu gibi çöpe atılmış eşyalar vardı, onlar da bilindiği üzere çevreye zarar veriyor. Bizler onları tek tek toplayıp geri dönüşüme kazandırdık. Yaklaşık 60 kursumuzda bunu uyguladık. Market önlerindeki çöpte ne varsa onları topladık ve geri dönüşüme kazandırdık. Çok güzel aksesuarlar ortaya çıktı"

Yavilioğlu, çöpe atılmak üzere olan sıfır halde 10 topun üzerinde parça kumaşı da değerlendirdiklerini belirterek, merkezde ayrıca atıklardan kütüphane de oluşturduklarını anlattı.

Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü
Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü
Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü
Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü
Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü
Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü
Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü
Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü

YORUMLAR
500
DOĞADAN TOPLADIĞI KIRILMIŞ AĞAÇ DALLARINI SÜS EŞYALARINA DÖNÜŞTÜRÜYOR DOĞADAN TOPLADIĞI KIRILMIŞ AĞAÇ DALLARINI SÜS EŞYALARINA DÖNÜŞTÜRÜYOR ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR ESKİ MALZEMELERDEN 'SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ' KURDULAR

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü - Son Dakika


Son Dakika
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:03:23. #1.13#
SON DAKİKA: Atık malzeme ve çöpler kadınların elinde süs eşyasına dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement