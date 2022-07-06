Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Çamdere kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen atık malzeme yüklü 47 KH 364 plakalı tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin söndürdüğü yangında tır küle dönerek kullanılamaz hale gelirken kapanan yol soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Atık malzeme yüklü tır küle döndü - Son Dakika

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