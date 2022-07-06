Atık malzeme yüklü tır küle döndü - Son Dakika
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Atık malzeme yüklü tır küle döndü

06.07.2022 14:25
Atık malzeme yüklü tır küle döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki atık malzeme yüklü tır yanarak küle döndü.

Şanlıurfa'da seyir halindeki atık malzeme yüklü tır yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Çamdere kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen atık malzeme yüklü 47 KH 364 plakalı tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin söndürdüğü yangında tır küle dönerek kullanılamaz hale gelirken kapanan yol soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atık malzeme yüklü tır küle döndü - Son Dakika

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