Atık malzemeden sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atık malzemeden sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika

Atık malzemeden sokak hayvanlarına sıcak yuva

6 saat önce

Van'ın merkez Edremit ilçesinde sokak hayvanları üşümesin diye temin edilen atık malzemeler, lise öğrencileri tarafından işlendikten sonra köpek kulübelerine dönüştürüldü.

Atık malzemeden sokak hayvanlarına sıcak yuva, System.String[]

Van'ın merkez Edremit ilçesinde sokak hayvanları üşümesin diye temin edilen atık malzemeler, lise öğrencileri tarafından işlendikten sonra köpek kulübelerine dönüştürüldü.


Van'ın Edremit Belediyesi ile Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin anlamlı işbirliği, sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu. Edremit Belediyesince temin edilen atık inşaat malzemeler, mobilya ve iç mekan tasarımı alanında üretim yapan öğrenciler tarafından işlenerek, köpekler için barınaklara dönüştürülüyor. Proje kapsamında 100 adet kulübe yapımı planlanırken, ileri aşamada ise sokak kedileri için atık lastiklerden barınak yapılması hedefleniyor.


İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, sokak canlıların sevgiye ve ilgiye muhtaç olduğunu belirtti. Belediye olarak sokak hayvanları için birçok çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Karahan, "Sokak hayvanları herkesin duyarlılık göstermesi gereken, sevgimize ve ilgimize muhtaç canlılardır. Bizler bu konuda duyarlılık seviyelerini yükseltmek zorundayız. Bu amaç doğrultusunda Edremit Belediyesi olarak, sokak hayvanlarına yönelik ciddi çalışmalar başlattık. İsrafı engellemek için işletmelerden ve hanelerden topladığımız bayat ekmekleri ve atık yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırmaya başladık. Projemizin 3 aşamasında da hayvanların sahiplenilmesi ve zorlu kış koşullarında barınabilmeleri için köpek kulübeleri yapmaya karar verdik" dedi.


"100 adet köpek kulübesi imal edilecek"


Projelerinin anlamlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Karahan, "Meslek lisemizi bu projeye dahil ettik. Öğrencilerimizin marangozluk mesleği deneyimlerinden yararlanarak köpek kulüplerini üretmeye başladık. Bunu yaparken de özellikle inşaat atıklarını toplayarak aynı zamanda geri dönüşüme katkı sağladık. Projemizde şu an verimli bir şekilde ilerliyoruz. Proje kapsamında 100 adet köpek kulübesi imal edip sokak hayvanlarının hizmetine sunacağız. Kulübeler, hayvanları beslemek isteyen hanelere ve daha önce belirlenen besleme odaklı bölgelere yerleştirilecek" diye konuştu.


Projenin sonrasındaki aşamaları hakkında da bilgi veren Karahan, geliştirecekleri projeyle lastiklerden kedi evi, plastik atıklardan barınak gibi dönüştürülebilecek tüm malzemeleri sokak hayvanları için değerlendireceklerini kaydetti.


Edremit Belediyesinin kendilerine sağladıkları atık parçaları sokak hayvanları için değerlendirerek bir farkındalık oluşturduklarını, diğer taftan marangozluk mesleklerini geliştirdiklerini dile getiren öğrenciler ise, sokak hayvanları için başlatılan projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. - VAN

Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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