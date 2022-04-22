Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu - Son Dakika
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Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu

22.04.2022 17:18
Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu

Diyarbakırlı çocuklar, atık malzemelerden yapılan uçurtmaları, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde uçurdu.

Diyarbakırlı çocuklar, atık malzemelerden yapılan uçurtmaları, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde uçurdu.

Çınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 1. Zerzevan Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında, atık malzemelerden yapılan uçurtmalar, çocuklar tarafından tarihi kalede gökyüzüyle buluşturuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yılmaz Bay, yaptığı açıklamada, ilçede farklı branşlarda yaklaşık 1200 lisanslı sporcu olduğunu, 3500 kişinin de spora devam ettiğini söyledi.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eğlenmelerini sağlamak ve tarihi Zerzevan Kalesi'ni görüp incelemek amacıyla böyle bir şenlik düzenlediklerini belirten Bay, şöyle konuştu:

"Etkinliği yaparken doğaya olan saygı bilincini çocuklara aşıladık. Atık malzemeyi kullanıp geri dönüşümle uçurtmalarımızı yaptık. Doğadan geleni tekrar doğayla değerlendirdik ve çocuklar o şekilde mutlu oldu. Bugünün güzelliği, çocuklarımızın yüzündeki gülümseme oldu."

Kazı Heyeti Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise 23 Nisan dolayısıyla Zerzevan Kalesi'nde ilk kez uçurtma şenliği düzenlendiğini dile getirdi.

İlerleyen zamanlarda şenliğin devamının geleceğini kaydeden Coşkun, "Bu tarihi dokuda öğrencileri bir araya getirdik. Bu da çocuklarda hem kültür hem de doğa bilinci oluşması açısından önemli. Çocuklarla daha büyük şenliklerde bir araya geleceğiz." dedi.

7. sınıf öğrencisi Melek Aladağ, tarihi kalede uçurtma uçurmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kalede tarihle iç içe olduklarını anlatan Aladağ, "Zerzevan Kalesi'nde arkadaşlarımızla uçurtma uçurduk. Hepimiz eğlendik. Derslerden dolayı stresliydik ama burada eğlenerek stres attık." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Halef Kurga da geri dönüşüm kapsamında topladıkları atıklarla uçurtma yaptıklarını ifade etti.

Böyle bir mekanda uçurtma uçurmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Kurga, bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu
Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu
Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu
Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu
Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu

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Uçurtma Şenliği, 23 Nisan, Çınar, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık malzemeden uçurtmalar 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüyle buluştu - Son Dakika


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