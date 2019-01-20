Son Dakika Haberleri: Atık Malzemeden Yem Kabı Yaptırdılar

Atık Malzemeden Yem Kabı Yaptırdılar

58 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde sivil toplum kuruluşları, atık malzemeden yapılan yem kaplarını sokak hayvanları için farklı yerlere bıraktı.

Atık Malzemeden Yem Kabı Yaptırdılar, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde sivil toplum kuruluşları, atık malzemeden yapılan yem kaplarını sokak hayvanları için farklı yerlere bıraktı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilciği, Midyat Genç İş adamları Derneği (MİGİAD) ve Haşimoğlu Çevre Entegre Geri Dönüşüm Tesisi işbirliğince uygulanan proje kapsamında atık plastik malzemelerden yem ve su kabı hazırlandı.

Daha sonra kaba doldurulan yem ve su, sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına bırakıldı.

TÜGVA Midyat Temsilciği Zeki Çiçek, cadde ve parklara yiyecek dolu kaplar bırakmaya karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklara örnek olmak için plastik kapları geri dönüşüm firmasından temin ettik. Dağıtımını ise Midyat Genç İş adamları Derneği üyeleriyle beraber yürüttük. Yüzlerce kap yaptırarak içlerine yem doldurup ilçenin farklı noktalarına bıraktık."

Merve Saygun da kış mevsiminde hayvanların yiyecek bulma sıkıntısına değinerek, gönüllü olarak projede yer aldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Mardin, Midyat, Kültür Sanat
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