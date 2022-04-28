GAZİANTEP - Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü - Son Dakika
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GAZİANTEP - Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü

28.04.2022 14:02
GAZİANTEP - Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde atık ürünler, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çocuklar için oyuncağa dönüştürülüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde atık ürünler, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çocuklar için oyuncağa dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde değerlendirilen ürünler, Gaziantepin İslahiye İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çocuklar için oyuncaklara dönüştürüldü.

Halk Eğitimi Merkezinde açılan tüm kurslardan ve okul öncesi ve çocuk gelişimi kursunda kursiyerlerin yapmış olduğu oyuncak materyal düzenlenen serginin ardından ilçede anasınıfı ve okulların birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

İslahiye Halk Eğitim Müdür yardımcısı Süreyya Aslan, gazetecilere, kursiyerler tarafından kullanım ömrünü tamamlamış tamamen atık malzemelerin tekrar kullanıma sokularak ekonomik bir değer kazandırıldığı 760 adet çocuk oyuncağının ilçede anasınıfı ve okulların birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldığını söyledi.

Oyuncakların maddi durumu zayıf olan ailelerin çocuklarına dağıtıldığını vurgulayan Aslan, yapılan çalışmalarla öğrencilere, değişik boyut ve türlerde bez bebekler, çanta, kukla oyuncaklar, öğretici materyaller, oda süsleri, hayvan figürleri, çocuk giysilerinin dağıtıldığını ifade etti.

GAZİANTEP - Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü
GAZİANTEP - Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü
GAZİANTEP - Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü
GAZİANTEP - Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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