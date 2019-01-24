Son Dakika Haberleri: Atık Malzemeler Geri Kazanım Kursuyla Değerleniyor

Atık Malzemeler Geri Kazanım Kursuyla Değerleniyor

41 dakika önce

Elazığ'ın Karakoçan Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezinde açılan, "Geri Kazanım Kursu"nda kadınlar atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor.

Atık Malzemeler Geri Kazanım Kursuyla Değerleniyor, System.String[]
Elazığ'ın Karakoçan Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezinde açılan, "Geri Kazanım Kursu"nda kadınlar atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor.

Kursiyerler atık plastik, cam şişe, tahta parçası, gazete parçası gibi atıkları değerlendirirken, diğer yandan aile bütçelerine ve çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, yaptığı açıklamada, kursiyerlerle adeta geri dönüşüm seferberliği başlattıklarını belirterek, amaçlarının kullanılmayan ya da atık olan malzemeleri yeniden kullanılır hale getirmek olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin bu projeyi çok sahiplendiğini dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Atık maddeler eskiden yaşam döngüsü içerisinde kolayca doğaya karışırken, sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte doğanın binlerce yılda yok edemeyeceği dağ gibi büyüyen atık maddeleri meydana getirdi. Biz de geri dönüşüme giden ürünlerden eserler yapıyoruz. Atıkları değerlendiriyoruz. Evde kullanılmayan ne varsa sanata dönüştürüyoruz. Bu kurs ile israfı önlemek, naylon poşet düzenlemesine destek, geri dönüşüm konusunda toplumsal açıdan çevre bilinci oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Ortaya çıkan ürünleri geri dönüşüm sanatı adı altında çevreye ve ekonomiye yeniden kazandırmayı hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:39 Kaynak: AA

Ayşe Bulut, Karakoçan, Elazığ, Güncel
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