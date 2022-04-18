Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor

18.04.2022 11:55
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor

ESKİŞEHİR'de Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) açtığı kursa katılan kadınlar, eskimiş eşyaları ya da çöpe atılan atıkları dönüştürüyor.

ESKİŞEHİR'de Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) açtığı kursa katılan kadınlar, eskimiş eşyaları ya da çöpe atılan atıkları dönüştürüyor. Süslü eşyalara dönüşen ürünler, daha sonra sergilenerek satışa sunuluyor. Kurs eğitmeni Nisan Gül Ulu "Su borularından dekoratif vazolar yapıyoruz. Kırık sürahileri dekore edip, evde kullanılır hale getiriyoruz. Şişeleri boyayıp, evin bir köşesinde dekor olarak kullanıyoruz" dedi.

Odunpazarı ilçesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki KADEM İl temsilciliğinin açtığı kursa katılan kadınlar, evlerinden ve sokaktan topladıkları eski su boruları, kırık sürahi, kavanoz, tabak, tepsi, tava ve sandalye gibi malzemeleri onarıp, süs eşyaları haline getiriyor. Kadınlar atık malzemelerden yeniden tasarladıkları ürünleri açtıkları sergilerle de satışa sunuyor.

'EŞYALARI ATMADAN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN'Kurs eğitmeni Nisan Gül Ulu, atılmaya yüz tutmuş bütün eşyaları yeniden kullanılabilir hale dönüştürdüklerini belirterek, "Evde atılmaya yüz tutmuş bütün eşyaları geri dönüşümle kullanılır bir hale getirdik. Su borularından dekoratif vazolar yapıyoruz. Kırık sürahileri dekore edip, evde kullanılır bir vaziyete getiriyoruz. Şişeleri boyayıp, evin bir köşesinde dekor olarak kullanıyoruz. Burada yaptığımız çalışmaların en büyük özelliği ise evde kırılan, kullanılmayan eşyaların geri dönüşümünü gerçekleştirmek. Bu yüzden eşyaları atmadan önce bir kez daha düşününün. Bu kurslara talep çok fazla. Bütün ev hanımlarını bu kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.'ÇÖPTEN EŞYA TOPLUYORUZ'Çöpe atılmış eski eşyaları geri dönüştürdüklerini belirten Gülcan Eren (60), "Bu kursta atıkları dönüştürüyoruz. Bebek karyolası başından fincanlarımı asmak için mutfağıma raf yaptım. Annemin dolaplarını boyadım. Eski sehpaları yeniden dekore edip, yeni gibi yapıyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz, stres atıyoruz. En güzeli de bu. Hiçbir şey atmıyoruz. Çizilmiş tavaları, eski alüminyum tepsileri boyayıp dönüştürüyoruz. Çok güzel ürünler çıkıyor. Çöplerden de eşya topluyoruz. Atılmış bir şey görünce hemen alıyoruz. Eğer taşıyamayacağımız kadar büyük bir şeyse araba ile getiriyoruz. Bence herkes bu tür kurslara katılsın" diye konuştu.'YILDA 2 KEZ SERGİ AÇIYORUZ'

Emekli İngilizce öğretmeni Nesrin Büyükdereci ise yılda 2 kez sergi açtıklarını söyledi. Bireysel olarak satış da yaptıklarını belirten Büyükdereci, "Ne yapacağımı bilmeyip, boş vakitlerimi doldurmak amacı ile başlamıştım. Fakat 4 yıldır, bu boyama işi tutku haline geldi. Geri dönüşüm ve boyama işi yapıyoruz. Evimizdeki modası geçmiş, eskimeye yüz tutmuş eşyalarımızı değerlendiriyoruz. Ortaya çok güzel ürünler çıkıyor. Yılda en az 2 defa sergi açıyoruz. Bu sergilerde bizim yaptıklarımızı görünce daha da katılanlar oluyor. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik" ifadelerini kullandı.


Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor
YORUMLAR
500

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Demokrasi, Nisan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Atık malzemeler, kadınların elinde süs eşyası oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement