Atık malzemeler sanat eserine dönüştürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atık malzemeler sanat eserine dönüştürülüyor - Son Dakika

Atık malzemeler sanat eserine dönüştürülüyor

6 saat önce

Aydın'da Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursla, kırık cam parçaları, atık plastik ve demir eşyalar kursiyerlerin ellerinde sanat eserine dönüştürülüyor.

Aydın'da Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursla, kırık cam parçaları, atık plastik ve demir eşyalar kursiyerlerin ellerinde sanat eserine dönüştürülüyor.

Efeler İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde güzel sanatlar öğretmeni Gülenay Aslan Karababa öncülüğünde açılan kursa yaşları 40 ile 65 arasında değişen 17 kişi katıldı.

Kursta, öğrenciler kırık cam parçalarından atık plastik ve demir eşyaları sanat eserine dönüştürüyor. Filografi sanatıyla resmi birleştiren kursiyerler tablo ve süs eşyaları yapıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin, el emeğiyle yapılan her şeyin güzel olduğunu, burada emekle sanatın birleştiğini ifade etti.

Kursiyerlerden ev hanımı Nazire Aşkın da eğitimlerin çok faydalı geçtiğine dikkati çekerek kursu bitirdikten sonra yaptıkları ürünleri satabilecek bir iş yeri açmayı düşündüğünü dile getirdi.

Atık malzemeler sanat eserine dönüştürülüyor

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:55 Kaynak: AA
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