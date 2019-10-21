Atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oldu - AĞRI

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, topladıkları atık malzemelerden sokak hayvanları için okul bahçesinde barınak yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak, sokak hayvanlarının dondurucu soğukların yaşandığı kış mevsiminde sıcak yuvaya kavuşması için çalışma yaptı.

Atık malzemeleri toplayıp sokak hayvanları için barınak haline getiren öğrenciler, bunları rengarenk boyadı. Öğrenciler, hazırladıkları yuvaları okul bahçesinde oluşturulan "merhamet bahçesi"ne bıraktı.

Yaklaşan kış öncesi mahalledeki sokak hayvanları, veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra okul bahçesindeki barınaklara getirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu.

Okulun pansiyonunda kalan öğrenciler de arta kalan yemeklerle, barınaklarda bir arada yaşayan kedi, köpek ve güvercinleri kendi elleriyle besleyip onlarla dostluk kuruyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Projenin sokak hayvanları için önemli olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Gerçekten güzel bir etkinlik yapmışlar. En azından bir farkındalık yapmışlar. Hayvanların sokaktan alınması, onları kendi elleriyle beslemeleri ve burada bir bahçe oluşturmaları gerçekten gurur verici. Çocuklarımızın merhamet duygusunu geliştirmek, onlara hayvan sevgisini aşılamak adına bundan daha güzel bir etkinlik olamaz. Güvercin, kedi ve köpeklerin bir arada olması da gerçekten güzel."

"Yemeklerimizi onlarla paylaşıyoruz"

Barınakları yapan öğrencilerden Halime Koçak ise Ağrı'da kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceyi bulduğunu, sokak hayvanlarının üşümemesi için onlara barınaklar yaptıklarını belirtti.

Sokak hayvanlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Koçak, "İnsanların geleceği nasıl önemliyse bu yavru köpeklerin geleceği de o kadar önemli. Öğlen arası arta kalan yemeklerimizi köpeklere veriyoruz. Her teneffüs arası köpekleri sevmeye geliyoruz. Onları çok seviyoruz." dedi.

Öğrencilerden Ömer Özkılıç da sokak hayvanlarıyla okul bahçesinde güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Kedi, köpek ve güvercinlerin bir arada yaşadığını kaydeden Özkılıç, "Her teneffüs gelip onlarla ilgilenip vakit geçiriyoruz. Yemekhaneden kalanları onlara veriyoruz. Hem onların karnı doyuyor hem de yemekler israf olmuyor." ifadelerini kullandı.