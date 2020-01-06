Atık malzemeler yeniden şekilleniyor - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen geri dönüşüm ve ahşap boyama kursunda atık halde olan eşyalar ve birçok plastik eşya maharetli ellerde yeniden şekilleniyor.



Arnavutköy Belediyesi, kadınlara yönelik hizmet veren markalarından bir tanesi olan Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde, geri dönüşüm ve ahşap boyama kursu düzenliyor. Geri dönüşüm ve ahşap boyama kursunda cam şişe, eski gazete, karton koli, atık halde olan eşyalar ve birçok plastik eşya maharetli ellerde yeniden şekilleniyor. Ayrıca son zamanların popüler çevreci ürünlerden bir tanesi olan bambu, kursiyerlerin işlemeleri sonucunda çanta, çamaşır sepeti ve takı kutusuna dönüşüyor.



Çay paketinden, abiye çanta



Plastik şişelerden fabrika atıklarına kadar, camdan kağıda, hatta eskimiş kıyafetlerden tutun yıpranmış ayakkabılara kadar birçok eşya yeniden işleniyor. Geri dönüşebilir atıklar arasında katalog kağıtları ve çay paketlerinin içinde bulunan folyo kağıtları kursiyerlerin en gözdeleri arasında yer alıyor. Çay paketlerinin içerisinde bulunan alüminyum folyo kağıdı kursiyerler tarafından ilmek ilmek işlenerek, şık bir gece kıyafetinin tamamlayıcısı olan cüzdana dönüşüyor. İşlenen atık maddeler çok amaçlı eşyalar haline getirildikten sonra aile ekonomisine katkı sunmak için raflarda yerini alıyor. - İSTANBUL