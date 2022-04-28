ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında evlerde ya da atölyelerde kullanılan malzemelerden arta kalan atıklarla hazırlanan 760 oyuncak anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa giden ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram hediyesi olarak dağıtıldı.

İslahiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici ve kursiyer kadınlar, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bir araya geldi. İhtiyaç sahibi çocuklar için kollarını sıvayan usta öğretici ve kursiyer kadınlar, evlerde ya da atölyelerde kullanılan malzemelerden arta kalan atıklarla oyuncak yaptı. Atıklarda yapılan 760 oyuncak, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa giden ihtiyaç sahibi çocuklara bayram hediyesi olarak dağıtıldı.

Öğrencilerin bayram sevincine ortak olduklarını söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Aslan, 'Kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimizle birlikte, kullanım ömrünü tamamlamış tamamen atık malzemeler ile yapılan 760 adet çeşitli figürlerden oluşan çocuk oyuncalarımızla sergimizi açtık. Sergimizin ardından ilçemizde maddi durumu zayıf olan anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine bayram hediyesi olarak dağıtarak onların mutluluklarına ve sevinçlerine ortak olduk dedi.