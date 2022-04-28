ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU

28.04.2022 13:59

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında evlerde ya da atölyelerde kullanılan malzemelerden arta kalan atıklarla hazırlanan 760 oyuncak anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa giden ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram hediyesi olarak dağıtıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında evlerde ya da atölyelerde kullanılan malzemelerden arta kalan atıklarla hazırlanan 760 oyuncak anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa giden ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram hediyesi olarak dağıtıldı.

İslahiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici ve kursiyer kadınlar, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında bir araya geldi. İhtiyaç sahibi çocuklar için kollarını sıvayan usta öğretici ve kursiyer kadınlar, evlerde ya da atölyelerde kullanılan malzemelerden arta kalan atıklarla oyuncak yaptı. Atıklarda yapılan 760 oyuncak, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa giden ihtiyaç sahibi çocuklara bayram hediyesi olarak dağıtıldı.

Öğrencilerin bayram sevincine ortak olduklarını söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Aslan, 'Kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimizle birlikte, kullanım ömrünü tamamlamış tamamen atık malzemeler ile yapılan 760 adet çeşitli figürlerden oluşan çocuk oyuncalarımızla sergimizi açtık. Sergimizin ardından ilçemizde maddi durumu zayıf olan anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine bayram hediyesi olarak dağıtarak onların mutluluklarına ve sevinçlerine ortak olduk dedi.

ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU
ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU
ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU
ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU

YORUMLAR
500
Oteller full doldu, geceliği 500 liraya da oda var, 5 bin liraya da Oteller full doldu, geceliği 500 liraya da oda var, 5 bin liraya da Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü

Halk Eğitim Merkezi, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:10:03. #1.12#
SON DAKİKA: ATIK MALZEMELERDE YAPILAN OYUNCAKLAR ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement