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Atık malzemelerden bisiklet yapan imam çocukları sevindiriyor

6 saat önce

Zonguldak'ta görev yapan imam Sabri Çakmak, atık malzemelerden yaptığı bisikletlerle çocukların yüzünü güldürüyor.

Atık malzemelerden bisiklet yapan imam çocukları sevindiriyor, System.String[]

Zonguldak'ta görev yapan imam Sabri Çakmak, atık malzemelerden yaptığı bisikletlerle çocukların yüzünü güldürüyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi Temenler Mahallesi Camisi imamı Çakmak, çocukluktan kalma bisiklet sevgisini görev yaptığı mahallenin çocuklarının mutlu olması için geliştirmeye karar verdi. Bunun için bisiklet yapım videoları izleyen Çakmak, topladığı hurda ve atıklardan farklı tasarımlarda bisikletler yaptı.

İki yıl içerisinde 4 tekerlekli iki pedallı, 4 tekerlekli ortadan pedallı ve 3 tekerlekli bisikletler üreten Çakmak, bisikletlerin bazılarını çevre mahalledeki diğer imamlara ve çocuklara hediye etti.

"Camiye gelen çocuk sayımız arttı"

Sabri Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında camiye gelen çocukları sevindirmek ve farklı duygular yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduğu söyledi.

Farklı tasarımlarda bisikletler yaptığı anlatan Çakmak, "İnternetten inceledim, 3 ve 4 tekerlekli bisikletlerin yapım aşamalarını gördüm. 'Ben de bunu yapabilirim' diye düşündüm ve yapmaya karar verdim. Tamamen hurda malzemelerle yaptığım bisikletlerde başarı sağladım." diye konuştu.

Çakmak, bisikletleri yaz aylarında camiye gelen çocukların kullanımına sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar çok sevindiler, mutlu oldular. Camiye gelen çocuk sayımız arttı. Çocuklar bisiklete binebilmek için daha güzel öğrenmeye başladılar. Bu sayede de dini bilgilerimizin en güzel şekilde yavrularımıza vermeye muvaffak olduk. Yaptığım bisikletleri çevre mahalledeki imam arkadaşlarımın kullanımına da sundum. Onlara da gönderdim. Onların da camiye gelen çocuklarının sayısı arttı. Oradaki çocuklarda çok mutlu oldular. Onların mutluluğu benim mutluluğum oldu. Bu bisikletleri daha güzel şekilde yapmaya çalışacağım."

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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