Türk Kızılay'ın kuruluşunun 154'üncü yıl dönümü faaliyetleri kapmasında, Çanakkale 'de düzenlenen 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi' yarışmasına çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi katıldı. Atık malzemelerden yapılan oyuncaklar, İskele Meydanı'ndaki Kızılay çadırlarında sergilendi.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar - Son Dakika

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