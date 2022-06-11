Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar - Son Dakika
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Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar

11.06.2022 15:04
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar

ÇANAKKALE'de, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 154'üncü yılı kapsamında 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi' yarışmasında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, atık malzemelerden hayal ettikleri oyuncak yaptı.

ÇANAKKALE'de, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 154'üncü yılı kapsamında 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi' yarışmasında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, atık malzemelerden hayal ettikleri oyuncak yaptı. Oyuncaklar, Kızılay çadırlarında sergilendi.

Türk Kızılay'ın kuruluşunun 154'üncü yıl dönümü faaliyetleri kapmasında, Çanakkale'de düzenlenen 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi' yarışmasına çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi katıldı. Atık malzemelerden yapılan oyuncaklar, İskele Meydanı'ndaki Kızılay çadırlarında sergilendi.

Sergiyi gezen Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Kızılay olarak, 2018'den beri ilk ve ortaokullarda çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirmek, memleketimiz ve insanlık için bir şeyler üretmelerini sağlamak amacıyla evdeki ve çevrelerindeki atık malzemelerden bir şeyler üretmelerini istiyoruz. Tamamen kendi hayal dünyalarına uygun birşekilde bugüne kadar binlerce oyuncak üretildi. Bu çocuklarımızın, ürettikleri oyuncakları inşallah ileri doğru birer ürüne dönüştüreceklerine inanıyoruz. Allah hepsinin zihin dünyasını, gönül dünyasını akıl fikir dünyasını geliştirsin ve hem ülkemiz hem de insanlık için çok güzel ürünler üretsinler" dedi.

Jüri tarafından seçilen en iyi ilk 3 oyuncağın sahibine çeşitli hediyeler verildi.


Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Çanakkale, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yaptılar - Son Dakika

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