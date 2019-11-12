Son Dakika Haberleri: Atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle vatandaşları bilgilendirdiler
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Atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle vatandaşları bilgilendirdiler

7 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla giydikleri atık malzemelerden oluşan kostümlerle dolaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla giydikleri atık malzemelerden oluşan kostümlerle dolaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Çukurca beldesindeki Şehit Veli Selçuk İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında poşet, plastik tabak, şişe kapakları, karton ve gazete kağıdından oluşan atık malzemelerden hazırladıkları kostümleri giyerek davul eşliğinde vatandaşlara broşür dağıttı.

Projenin hazırlanmasından sorumlu sınıf öğretmeni Esin Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının, doğaya bırakılan atık malzemelerin geri dönüştürülebileceğini anlatmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin belde halkının dikkatini çekmeyi başardığını belirten Güleç, "Atık malzemelerden hazırladığımız kostümlerle birlikte beldemizi dolaşıp broşür dağıttık. Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık maddelere ayrılan giderin azaltılması ve bu giderlerin halkımız için harcanması için böyle bir proje hazırladık." dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın da öğrencilerin yaptığı etkinliğin beldede bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Belde sakinlerinden Tuğba Can ise öğrencilerin etkinliği sayesinde atık malzemelerin değerlendirmesi konusunda bilgi sahibi olduklarını vurguladı.

Etkinlik sonunda, birbirinden ilginç kostümler, okul bahçesinde düzenlenen defileyle sergilendi.

Atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle vatandaşları bilgilendirdiler

Çukurca, Domaniç, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:11 Kaynak: AA
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