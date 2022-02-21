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Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar - Son Dakika

Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar

21.02.2022 14:31

Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılarSİVAS SCÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri atık malzemelerden yaptıkları kaplar ile sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar

SİVAS SCÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri atık malzemelerden yaptıkları kaplar ile sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri yürek ısıtan bir etkinliğe imza attı. Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Komisyonu'nda yer alan 20 öğrenci ve akademisyenler dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı. Tamamen atık malzemelerden oluşturulan yem kapları içerisine mama ve kuş yemi koyularak yerleşke içerisinde bulunan çeşitli noktalara bırakıldı.

"Bunlar bizim can dostlarımız"

Konuyla ilgili açıklama yapan SCÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, "Cumhuriyet Üniversitesinin sosyal sorumluluk projelerinden birisi bu. Tamamen atık malzemelerden yapılmış, kuşlara, kedilere ve köpeklere değişik tarihlerde yem veriyoruz. Biliyorsunuz sokak hayvanları ve kuşlar zaman zaman aç kalıyorlar. Belirli bir süre aç kaldıkları zaman ölüyorlar. Bunların hayatlarını mutlaka devam ettirmeleri gerekiyor. Çünkü bunlar bizim can dostlarımız. Elimizden geldiği kadar bunlara yardımcı olmalıyız" dedi.

"Tamamen gönüllülük esasına dayalı"

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı görevlisi Nuriye Sarıakçalı ise, "Tıp Fakültesi olarak bizim Sosyal Sorumluluk Proje Komisyonumuz var. Tıp fakültesi dönem bir öğrencilerimizin hepsi belli projelerde yer alıyor. Yaklaşık olarak 20 öğrencinin sokak hayvanlarını besleme, barınma projesi içerisinde yer alıyorlar. Tamamen gönüllülük esasıyla atıklardan özel mama kapları oluşturduk. Üniversitenin belli noktalarına bunları bırakacağız. Sivas'ta zorlu hava şartlarından dolayı hayvanlar beslenmekte zorluk çekiyor. Bizde öğrencilerimizle birlikte böyle bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar
Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar
Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar

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Sokak Hayvanları, Tıp Fakültesi, Cumhuriyet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar - Son Dakika


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