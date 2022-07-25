Atık malzemelerden oyuncak yapıp, hasta çocuklara hediye ediyor - Son Dakika
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Atık malzemelerden oyuncak yapıp, hasta çocuklara hediye ediyor

25.07.2022 10:23
Atık malzemelerden oyuncak yapıp, hasta çocuklara hediye ediyor

DİYARBAKIR'da pandemi döneminde hobi olarak atık malzemelerden oyuncak yapmaya başlayan özel eğitim öğretmeni Selman Şen (30), evinin bir odasını atölyeye çevirip, hobisini de sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

DİYARBAKIR'da pandemi döneminde hobi olarak atık malzemelerden oyuncak yapmaya başlayan özel eğitim öğretmeni Selman Şen (30), evinin bir odasını atölyeye çevirip, hobisini de sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. Yaptığı oyuncakları engelli ve lösemili çocuklara hediye eden Şen, hedefinin onkoloji hastanesinde tedavi gören çocuklar için bir oyuncak odası açarak, onlara hastane ortamını unutturmak olduğunu söyledi.

Yenişehir ilçesinde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan 1 çocuk babası Selman Şen, pandemi döneminde karton, pil, tahta ve plastik gibi atık malzemelerden oyuncak yapmaya başladı. Bu alanda kendini geliştiren Şen, evinin bir odasını atölyeye çevirip, hobisini de sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek yaptığı oyuncakları da engelli ve lösemili çocuklara hediye etti. Şen, hedefinin Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için bir oyuncak odası açarak, onlara hastane ortamını unutturmak olduğunu söyledi.

'YÜZLERİNDEKİ BİR TEBESSÜMÜN SEBEBİ OLMAK İÇİN YAPIYORUM'Selman Şen, atık malzemelerden oyuncak yapmaya pandemi döneminde başlığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hobiyi sosyal sorumluluk projesi haline getirdim. Bu benim tek başıma başlatmış olduğum sosyal sorumluluk projesi. Evimin bir odasını atölye yaptım. Oyuncakları atölyede yapıyorum. Yaptığım oyuncakların çoğunu lösemi hastası çocuklara hediye ettim. Bundan sonra biriktirdiğim oyuncakları ise onkoloji servisinde oyuncak odası açarak, çocuklara hastane ortamını unutturacak, bir nebze de olsa kaliteli zaman geçirecekleri bir yerde olmalarını istiyorum. Çocuklar tedavi sürecinde geçirdikleri zaman boyunca sosyal etkinliklerden uzak kalıyorlar. Bunları çocukların yüzünde bir tebessüm sebebi olmak için yapmaya karar verdim. Oyuncakları satmak için değil, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye etmek amacıyla yapıyorum. İnsanlar bu oyuncakların nasıl yapıldığını merak ediyorlardı. Benim çocuğum da sosyal medyada zararlı içerikler izliyordu. Bu içerikler ise çocuğu korkutmaya başlıyordu. Zil sesinden, vantilatörün sesinden korkmaya başlamıştı. Bunları da görünce ebeveynler hem çocuklarıyla kaliteli zaman geçirsinler hem de bunları izlediklerinde bir şeyler yapabilsinler diye bütün çalışmaları video kaydına alarak sosyal medyada yayınlıyorum. Bence her insanın sosyal sorumluluk projesinin olması lazım. Ben bu projede oyuncak yapıyorum. İnsanlar bunu yapamıyorsa bile ayda bir defa da olsa yaşlı insanları ziyaret edebilirler."


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Kaynak: DHA

Yenişehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık malzemelerden oyuncak yapıp, hasta çocuklara hediye ediyor - Son Dakika

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