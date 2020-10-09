İpekyolu Belediyesi atık malzemelerden sokak hayvanları için kışlık barınak yaptı - Son Dakika

İpekyolu Belediyesi atık malzemelerden sokak hayvanları için kışlık barınak yaptı

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi topladığı atık malzemelerden köpek ve kediler için kışlık barınak yaptı.

İpekyolu Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöplerden topladıkları kasa, eski mobilya ve tahta parçalarıyla kedi ve köpekler için kışlık barınak hazırladı. Ekipler tarafından 1 metrekare büyüklüğünde yapılan branda ile güçlendirilen 50 barınak, ilçeye bağlı mahallelerde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere bırakıldı.

"Hayvan dostu bir belediyeyiz"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi'nin, hayvan dostu bir belediye olduğunu ifade ederek, "Sokak hayvanları için yapılan bu barınaklar beni çok mutlu etti. Çünkü bu hayvanlar maalesef kötü koşullarda yaşıyor. Biz de belediye olarak bu kötü durumu ortadan kaldırmak için sürekli çalışıyoruz. Projeler üretiyoruz. Belediye olarak yakın zamanda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokak hayvanları için beslenme etkinliği gerçekleştirdik. Hayvanlarla içi içe, dostça bir yaşam sürmeliyiz" dedi.

"Sokak hayvanlarına sahip çıkalım"

İpekyolu Belediyesine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri de sokak hayvanlarının ağır kış koşullarından çok olumsuz etkilendiğini belirterek, "Atık malzemelerden hayvanların kışın üşümemesi ve ıslanmaması için yaklaşık 50 tane barınak yaptık. Bu kulübeleri de insanların çöplere attığı malzemelerden yaptık. Hayvan dostlarımız kış aylarında sıcak bir yuva sahibi olsunlar istedik. Vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Kış geliyor, sokak hayvanları da bizimle bu yaşamı paylaşan canlılar, onları koruyup, sahip çıkalım" diye konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)