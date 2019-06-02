Son Dakika Haberleri: Atık malzemelerden sokak hayvanları için yem kabı yaptılar
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Atık malzemelerden sokak hayvanları için yem kabı yaptılar

33 dakika önce

Bafra ilçesinde öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan yem kapları sokak hayvanları için parklara bırakıldı.

Atık malzemelerden sokak hayvanları için yem kabı yaptılar, System.String[]
Bafra ilçesinde öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan yem kapları sokak hayvanları için parklara bırakıldı.
Bafra Fatih Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Hasan Keser'in öncülüğünde öğrenciler, atık malzemelerden sokak hayvanlarının kullanımı için yem ve su kabı üretti.
Üretilen kaplara yiyecek ve su koyan öğrenciler kapları parklar başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına bıraktı.
Keser, çocuklara örnek olmak için söz konusu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan kaplar, sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Umarım çocuklarımıza iyi örnek olabilmişizdir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:53 Kaynak: AA
Fatih, Bafra, Güncel
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