Atık malzemelerden yapılan kıyafetler kadınların üstünde "hayat" buldu - Son Dakika
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Atık malzemelerden yapılan kıyafetler kadınların üstünde "hayat" buldu

23.03.2022 12:33
Atık malzemelerden yapılan kıyafetler kadınların üstünde "hayat" buldu

Antalya'da bir araya gelen yaşlı kadınlar sağlıklı ve sürdürülebilir çevreye dikkati çekmek için topladıkları atık malzemeleri kıyafete dönüştürüp, podyumda giymenin mutluluğunu yaşadı.

Antalya'da bir araya gelen yaşlı kadınlar sağlıklı ve sürdürülebilir çevreye dikkati çekmek için topladıkları atık malzemeleri kıyafete dönüştürüp, podyumda giymenin mutluluğunu yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi yaşlı evinde buluşan 60 ile 85 yaş arasındaki kadınlar, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin önemine dikkati çekmek atık malzemelerden kıyafet yapmaya karar verdi. Kadınlar mahalle bakkalı, komşu ve sokaktan pet şişe kapağı, gazete, karton, yumurta kartonu, poşet ve birçok atık malzeme toplamaya başladı.

El sanatları eğitmenleri eşliğinde 2 ay süren çalışma sonunda kadınlar, köpük tabaklardan etek, plastik çatallardan şapka, pet şişe kapaklarından mont ve poşetlerden 21 kıyafet tasarladı. Kadınlar, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri giyip podyuma çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Gazete kağıdından kıyafet tasarlayan 73 yaşındaki Suna Güler, AA muhabirine, eski gazeteleri, kitapları ve çevreden topladığı kapaklarla bir elbise ve ayakkabı tasarladığını söyledi.

"Gazeteleri kestik, kıvırdık, tek tek yapıştırdık"

Torunlarının ve oğlunun eski kitaplarını tasarım elbisesinde kullandığını anlatan Güler, "Kıyafete çok emek verdik. Hep beraber gazeteleri kestik, kıvırdık, tek tek yapıştırdık. Yaşlılar olarak atık malzemelerden kıyafetleri büyük bir zevkle yaptık. Her şeyi dışarıda topladık, yeni bir şey yok. Yaptığımız atık malzeme kıyafetlerini giydik ve çok heyecanlandık." dedi.

Kartondan elbise yapan Hatice Şimşek (67) da sokağa atılmış, kapak, şişe, eldiven ve maskeleri gördüğünde üzüldüğünü ifade etti.

Sokaktan topladığı kartonlardan elbise tasarladığını anlatan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun zamandır geri dönüşümle ilgili bir şeyler yapma düşüncem vardı. Sokağa atılan atıklar beni üzerdi. Çevremizi temiz tutma konusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız. Dünyamız yeterince kirletiliyor, büyükleri ve küçüklerimizi bu konuda daha da duyarlı olmaya çağırıyorum. Apartmanıma yakın yolun kenarında kartonlar buldum. Kartonları yapıştırıcılarla yapıştırdım. Elbisenin şapka ve yakasındaki aksesuarı evime gelen hediye çiçek püsküllerinden yaptım."

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Çakmak da belediyenin yaşlı evlerine gelen kadınların atık malzemelerden yaptıkları kıyafetler tasarladıklarını ve sürdürülebilir çevre ve doğanın korunmasına yönelik bütün projelere destek verdiklerini dile getirdi.

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Muratpaşa, Antalya, Gazete, Şapka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık malzemelerden yapılan kıyafetler kadınların üstünde 'hayat' buldu - Son Dakika


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