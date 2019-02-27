Son Dakika Haberleri: Atık Malzemelerden Yapılan Ürünler Öğrencileri Mutlu Ediyor

Atık Malzemelerden Yapılan Ürünler Öğrencileri Mutlu Ediyor

1 saat önce

Adıyaman'da geri dönüşüm kursuna katılan kadınların, atık malzemelerden yaptığı çanta, kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri, kırsaldaki köy okullarına hediye ediliyor.

Adıyaman'da geri dönüşüm kursuna katılan kadınların, atık malzemelerden yaptığı çanta, kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri, kırsaldaki köy okullarına hediye ediliyor.

Adıyaman Üniversitesinden emekli olan Ayşe Uluyol'un girişimleriyle üniversite enstitü binasında açılan geri dönüşüm kursuna katılan 20 kadının, atık malzemelerden yaptığı kırtasiye malzemeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

Ayşe Uluyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm kursunun yaklaşık dört yıldır devam ettiğini söyledi.

Kursta atık malzemelerden çok sayıda ürün yaptıklarını anlatan Uluyol, "Geri dönüşüme kazandırdığımız ürünlerle ilkokul öğrencilerini sevindiriyoruz. Adıyaman esnafından atık döşeme ve perde kumaşlarını toplayıp hediyelik eşyalar üretiyoruz. Bunlardan da öğrencilere kalemlik yapıyoruz. Atık kot kumaşlarından da defter kaplıyoruz." dedi.

Uluyol, geri dönüşümden ürettikleri ürünlerle açtıkları kermesten elde ettikleri geliri de ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs olarak verdiklerini belirterek, öğrencilerin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Kursa katılan Nejla Uluyol ise atık malzemeleri değerlendirerek öğrencileri sevindirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Taşımalı eğitim veren Yukarıkuşakkaya Ortaokulu 4. sınıf öğrencisi Ekin Koçak da kadınların desteğinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:18 Kaynak: AA

Adıyaman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

Son Dakika! Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti Rüzgar Bebeğin Velayetinin Uyuşturucu Bağımlısı Anne ve Babaya Verilmesiyle İlgili Anneanne İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atık Malzemelerden Yapılan Ürünler Öğrencileri Mutlu Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]