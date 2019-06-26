Atık malzemelerden yaptı, yüzde yüz yerli ve milli

Atık malzemelerden yaptı, yüzde yüz yerli ve milli Sivas'ta yıllardır tornacılık yapan Vedat Demiray, piyasada 200 bin TL değerinde olan mini ekskavatörün, elektrikle çalışanını 10 bin TL'ye üretmeyi başardı.

Atık malzemelerden yaptı, yüzde yüz yerli ve milli

Sivas'ta yıllardır tornacılık yapan Vedat Demiray, piyasada 200 bin TL değerinde olan mini ekskavatörün, elektrikle çalışanını 10 bin TL'ye üretmeyi başardı.

SİVAS - Sivas'ta yıllardır tornacılık yapan Vedat Demiray, piyasada 200 bin TL değerinde olan mini ekskavatörün, elektrikle çalışanını 10 bin TL'ye üretmeyi başardı.

Sivas'ta 4 Eylül Sanayi sitesinde 18 yıldır tornacılık yapan Vedat Demiray, bir süre önce kullanılmayan atık malzemeleri değerlendirerek elektrikle çalışan ekskavatör yapmaya karar verdi. Sivaslı usta 2 ay boyunca topladığı hurda malzemeleri birleştirerek hedeflediği elektrikle çalışan ekskavatörü yapmayı başardı. Yüzde yüz yerli ve milli olan bu araç 220 volt elektrik ile çalışıyor. Neredeyse bir saç kurutma makinesi kadar enerji harcıyor.

Elektrikle çalışan ekskavatör yaptı

Tornacılık yapan Vedat Demiray, elektrik ile çalışan ekskavatör ürettiğini ifade ederek, " Elimizdeki eski kullanılmayacak parçaları değerlendireyim dedim. Ramazan ayında bu işe başladık. Eski valften, eski pompadan 220 volt elektrik ile çalışan ekskavatör ürettik. Böyle bir şey çıkardık ortaya, şuanda kullanıyoruz. Eski parçaları kullandığım için 5-6 bin civarında bir harcamamız oldu. İlerde bunun imalatını sürdürmek, daha gelişmiş bir şekilde çalışmak isterim. Burada en önemli olan 220 volt elektrik ile çalışması. Biz 220 volt elektrikten direk hidrolik gücü alarak bunu çalıştırdık. "dedi.

Piyasada 200 bin TL'lik makineyi 10 bin liraya yaptı

Demiray mini ekskavatörlerin piyasada 150-200 bin civarında satılırken kendisinin ise 10 bin liraya üretebileceğini belirterek, " Şuanda petrol fiyatları malum. Elektrikli ekskavatörler akaryakıt ile çalışanlara göre çok dana ekonomik. Bizim tamiratını yaptığımız kepçeci arkadaşlarımız var, çok hoşlarına gidiyor. ' Acaba diğer kepçelere takıp elektrikle çalıştırabilir miyiz' diye soruyorlar. Mini ekskavatörlerin fiyatı piyasada 150-200 bin civarında. Ben buna çalışır; paleti olur, kabini olur, boyası olur her şeyi içinde 10 bin liraya falan yapacağım. İlk göz ağrım olduğu için satmayacağım ama ikinciyi üçüncüyü isteyenlere sipariş üzerine satabilirim. "şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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