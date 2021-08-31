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Atık malzemeleri değerlendirerek süslediği bahçesiyle doğal ortam hayalini gerçeğe dönüştürdü - Son Dakika

Atık malzemeleri değerlendirerek süslediği bahçesiyle doğal ortam hayalini gerçeğe dönüştürdü

31.08.2021 11:59
Atık malzemeleri değerlendirerek süslediği bahçesiyle doğal ortam hayalini gerçeğe dönüştürdü, System.String[]

Ordu'da yaşayan 53 yaşındaki Hayati İnce, çalışma hayatı sırasında hayalini kurduğu çiçeklerle donatılmış köy evinde yaşama hayalini emekli olunca gerçekleştirdi.

Ordu'da yaşayan 53 yaşındaki Hayati İnce, çalışma hayatı sırasında hayalini kurduğu çiçeklerle donatılmış köy evinde yaşama hayalini emekli olunca gerçekleştirdi.

Evli ve 2 çocuk babası İnce, 2 yıl önce şoför olarak görev yaptığı Altınordu Belediyesinden emekli olduktan sonra Saraycık Mahallesi'ndeki evine taşındı.

Büyüklerinden kalma alanda üç yıl önce tamamladığı evinin bahçe duvarını ve merdivenini farklı renklere büründüren İnce, saksı olarak kullanılabilecek, içecek kutusu, yoğurt kabı gibi atık malzemeleri de boyayıp içlerine çilek ve çiçek dikmeye başladı.

İnce, boyadığı saksıların yanı sıra ibrik, tencere, teneke, bidon, şişeler ve süs kabaklarıyla süslediği bahçesini, rengarenk ışıklar ve Türk bayraklarıyla donattı.

Hayati İnce, AA muhabirine, emekli olduktan sonra evinin bahçesindeki duvara astığı 10 saksıda çilek yetiştirmeye başladığını söyledi.

Zamanla çilek yetiştirdiği kap sayısını arttırdığını, daha sonra da farklı çiçeklerle bahçeyi donattığını anlatan İnce, "Emekli olmadan önce böyle bir şey yapmak hayalimdi. Köyümde güzel bir evim olsun, etrafı çilek, çiçek, çimenli bahçede yaşamak istiyordum. Onun için emekli olunca şehri değil de köyü tercih ettim. 'Köyde hayat var' derler ya öyle." dedi.

İnce, yaklaşık 500 saksı içerisinde çiçek ve çileği bulunduğunu ifade ederek, dikim sırasında rengarenk çiçek çeşitlerini tercih ettiğini, bahçesini de çimlendirerek güzel bir yaşam alanı oluşturduğunu belirtti.

Bahçesine aynı zamanda boyadığı su kabakları astığını, güzel bir görsellik için de ışıklandırma yaptığını aktaran İnce, "Yoldan geçenler buraya heves ediyor, durup çiçeklerin yanında fotoğraf çektiriyor. Gelen eş, dosta çileğin ve çiçeğin fidesini veriyorum. Yani heves edenleri boş göndermiyorum." diye konuştu.

Doğayla iç içe yaşayarak tarlasında da sebze ve meyve yetiştirdiğini anlatan İnce, üretimini yaptıkları mandalina, limon, domates, fasulye gibi ürünlerle doğal beslendiklerini vurguladı.

"Geri dönüşüme katkı sunuyorum"

İnce, evinin çevresinin ortalama 300 metrekare alan olduğunu kaydederek, "Plastik kapları boyayıp kullanarak değerlendiriyorum. Bu anlamda da geri dönüşüme katkı sunuyorum." dedi.

Selma İnce de eşinin bahçelerini güzelleştirdiğini ve çiçekler açtıkça ortamın hoşuna gittiğini söyledi.

Ev ve tarla işleri dolayısıyla bahçeyi düzenleme işlerini daha çok eşinin yaptığını belirten İnce, "Bahçede bu şekilde oturmak güzel oluyor. Akrabalarımız da geldiğinde burada birlikte oturup güzel bir muhabbet oluyor." diye konuştu.

Altınordu, Saraycık, Emekli, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atık malzemeleri değerlendirerek süslediği bahçesiyle doğal ortam hayalini gerçeğe dönüştürdü - Son Dakika


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