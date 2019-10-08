Atık malzemeleri geri dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor

Selime Pehlivan, atık malzemelerle rengarenk ürünler tasarlıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da bir kadın, atık malzemelere hayat vererek ekonomiye katkı sağlıyor.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi'nde çalışmalarını sürdüren Selime Pehlivan, küçüklüğünde annesinin verdiği yamaları dikerken merak saldığı geri dönüşüme, şimdi yakın çevresinin de verdiği destekle rengarenk ürünler tasarlıyor. Pehlivan, malzemelere yeniden hayat vererek ekonomiye katkıda bulunuyor.

Atık malzemelerle alışveriş çantasından ve duvar süsüne kadar bir çok hediyelik eşya yaptığını belirten Selime Pehlivan, "Ben elime geçen atık malzemeleri toplayarak sanata dönüştürüyorum. Duvar süsü yapıyorum, alışveriş çantası yapıyorum bütün atıkları değerlendirerek üretime ve ekonomiye katkıda bulunuyorum" dedi.

Pehlivan, "Küçüklükte rahmetli annem kırk yama yapardı bende onun yanında merak saldım ve başladım. Daha sonra bundan 10 sene öncede boncukları ve çeşitli ürünleri de kullanarak bunu sanat haline getirmeye başladım, ortaya çıkan ürünlerden sonra yakın çevrem bir şeyler vermeye başladı. Bende elime geçen ürünleri değerlendirerek üretime ve ekonomiye katkıda buluyorum. Sanat ile birlikte atık malzemelere yeniden hayat vermiş oluyorum. Bazen benim evde oluyor, bazen komşumun oğlunun kotu, kızının takmadığı kolyesi, çeyizinde yıpranmış kaneviçesi gibi ürünleri bana getiriyorlar bende onları geri dönüşüm ile bir araya getiriyorum. Benim ev hanıma şu çağrıda bulunmak istiyorum. Evlerinde ki atık malzemelerini atmasınlar değerlendirsinler. Ülke ekonomisine katkısı olan bu ürünleri geri dönüştürelim, çöpe atmayalım hiç bir şeyimizi" şeklinde konuştu.