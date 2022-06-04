Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar - Son Dakika
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Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar

04.06.2022 09:09

- Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar Ahlat'ta "Geri Dönüştür Geleceği Değiştir" projesi hayata geçirildi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu İlk ve Ortaokulu tarafından yürütülen "Geri Dönüştür Geleceği Değiştir" projesine katılan öğrenciler, atık malzemeleri...

- Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar

Ahlat'ta "Geri Dönüştür Geleceği Değiştir" projesi hayata geçirildi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu İlk ve Ortaokulu tarafından yürütülen "Geri Dönüştür Geleceği Değiştir" projesine katılan öğrenciler, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyor.

Ahlat Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Selçuklu İlk ve Ortaokulu tarafından yürütülen "Geri Dönüştür Geleceği Değiştir" projesiyle öğrenci ve velilerde geri dönüşüm bilinci oluşturmak amaçlanıyor. Projeye büyük ilgi gösteren öğrenciler, topladıkları kağıt, plastik, mavi kapak, cam gibi atıkları okul idaresine teslim ediyor. Okul idaresi de öğrencileri projeye teşvik etmek için toplanan atıkları teslim eden öğrencilere hediye çekiliş kuponu veriyor. Projeye katılan ve hediye çekiliş kuponu kazanan öğrenciler arasında yapılacak çekilişle 15 öğrenciye tablet, akıllı saat, zeka oyunları, badminton seti, futbol, basketbol ve voleybol topu gibi hediyeler verilecek.

Öte yandan, projeye öğrenci ve velilerinin yanı sıra, kamu kurum kuruluşları ile vatandaşların da destek verdiği belirtildi.

"2,5 ton kağıt ve 20 binden fazla mavi kapak toplandı"

Yürütülen proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü öğretmen Rıdvan Arık, şu ana kadar 2,5 ton kağıt ve 20 binden fazla mavi kapak toplandığını söyledi. Arık, "Okulumuzda 'Geri Dönüştür Geleceği Değiştir' adlı bir proje yürütüyoruz. Projemiz Ahlat Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okulumuz tarafından yürütülüyor. Projemiz ile atıklarımızı geri dönüştürerek doğamıza fayda sağlamak, ülkemizin kaynaklarını korumak ve engelli vatandaşlarımız için bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız kağıt, plastik, mavi kapak, cam gibi atıkları getiriyorlar. Gelen bu atıkları teslim alıp tartıyoruz. Ölçüye göre çocuklarımıza 1 çekiliş kuponu veriyoruz. Bu kuponlarla çocuklar kampanya sonunda çekiliş sonucuna göre hediye kazanacaklar. Bu teşvik hem velilerimizi hem de öğrencilerimizi projeye katma noktasında önemli bir unsur oldu. Bu projeyle hem Ahlat hem de çevresinde geri dönüşüme bir yön vermek için güzel bir iş yaptığımız kanısındayız" dedi.

Projeye katılan öğrenciler de, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini daha iyi kavradıklarını belirterek, yapılacak çekilişle hediye kazanmanın heyecanını da yaşadıklarını ifade ettiler.

Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar
Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar
Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar
Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp hediyeler kazanıyorlar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

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