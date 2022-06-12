Atık malzemeleri müzik aletlerine dönüştüren lise öğrencileri orkestra kurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde atık malzemelerden müzik aletleri yapan fen lisesi öğrencilerinin 1 ay önce kurduğu orkestra, sahneye çıkmak için gün sayıyor.

Kadirli Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri, kullanılmayan atıkların geri dönüşümünü sağlamak için müzik öğretmeni Döndü Ak öncülüğünde proje hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler, topladıkları boya kutusu, cam şişe, içecek kapakları, plastik bardak ve boru gibi atıklarla yaptıkları müzik enstrümanlarıyla "Atma Eğlendir" adında bir orkestra kurdu.

Atıklardan elde ettikleri müzik aletlerinin yanı sıra gitar ve flüt gibi hazır enstrümanlardan da faydalanan 15 kişilik orkestranın önce okullarda daha sonra da Osmaniye'deki bazı kültürel etkinliklerde konser vermesi planlanıyor.

Düzenli olarak konser çalışmalarını müzik öğretmeni gözetiminde sürdüren "Atma Eğlendir" orkestrası, 1 aylık sürede 6 şarkı ve türküyü atık malzemelerden yapılan enstrümanlarla çalmayı başardı.

Orkestranın hedefi daha fazla şarkı ve türkü icra ederek bir an önce konserlere hazır hale gelmek.

"Çevre kirliliğinin azaltmaya yönelik çalışma geliştirdik"

Orkestra üyelerinden 11. sınıf öğrencisi Döndü Çakmak, AA muhabirine, okullarında yürütülen "Sıfır atık" projesi kapsamında okuldan ve dışarıdan topladıkları atık malzemeleri değerlendirmek için müzik aletleri yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Yaptıkları enstrümanlarla orkestra oluşturduklarını dile getiren Çakmak, "Okul arkadaşlarım ve müzik öğretmenimizin olduğu grup ile boş zamanlarda bir araya geliyoruz ve müzik çalışıyoruz. İlerde bu projeyi genişleterek daha büyük çalışmalar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Orkestrada vurgulu aletler çalan öğrenci Nisa Uğurluel, çevreyi nasıl daha az kirletiriz fikrinden yola çıkarak böyle bir proje yapmak istediklerini ifade ederek, "Projemizde atık malzemelerden enstrümanları yaptık. Çevre kirliliğinin azaltmaya yönelik çalışma geliştirdik. Müziğin, manevi dünyamızda ayrı bir yeri olduğu için yaptığımız enstrümanlarla vereceğimiz mesajı daha akılda kalıcı hale getirmeyi amaçladık. Kendi çapımızda küçük bir grup ve koro oluşturduk." dedi.

Öğretmen Döndü Ak ise öğrencilerin yaptığı projenin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Öğrencilerini bu konuda sonuna kadar desteklediğini kaydeden Ak, ileride yaptıkları enstrümanları geliştirerek daha güzel işlere imza atacaklarına inandığını aktardı.

Okulun müdürü Turgay Eriş de öğrencilerce kurulan "Atma Eğlendir" adını verdikleri müzik grubunun yakın zamanda konserler vermeye başlayacağını söyledi.