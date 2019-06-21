Son Dakika Haberleri: Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle sergi
Son Dakika Güncel Haber

Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle sergi

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğrenci- veli işbirliğiyle geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerle hazırlanan sergi, ilgi gördü.

Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle sergi, System.String[]
BURSA'nın  İnegöl ilçesinde öğrenci- veli işbirliğiyle geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerle hazırlanan sergi, ilgi gördü.
İnegöl'de Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrenci ve velileri 'Biraz Atık, Kocaman Sanat' sloganıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserleri, bir alışveriş merkezinde sergiledi. Sergi açılışına Kaymakam Şükrü Görücü ve eşi Nurşen Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bazı okul müdürleri ile öğrenci ve velileri katıldı. 107 atık malzemeden oluşan sergideki eserler büyük ilgi gördü. 459 şişe kapağından yapılan Türk bayrağı ise serginin ilgi odağı oldu. Açılışta konuşan Okul Müdürü İbrahim Şenal, geri dönüşümün önemine değinerek, "Öğrencilerimiz ve velilerimiz işbirliğinde, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan eserlerimizi sergi haline dönüştürdük. Güzel bir sergi oldu" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:37 Kaynak: DHA
göztepe, yenice, inegöl, bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babası tarafından öldürülen gencin boğazındaki ikinci bıçak darbesi araştırılacak Cani adam, borç para teklifini geri çeviren arkadaşını bıçakladı! Dehşet anları kamerada Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! İnternetten aldığı pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, akli dengesi yerinde çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 10:57:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle sergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]