Atık malzemelerle yapılan okuma köşesiyle miniklere çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika
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Atık malzemelerle yapılan okuma köşesiyle miniklere çevre bilinci aşılanıyor

07.05.2022 11:47

Kocaali ilçesindeki Şehit Şerife Bacı Anaokulu ve Osman Salih İlkokulundaki öğretmenler ve öğrenciler atık malzemeleri değerlendirerek okuma köşesi hazırladı.

Kocaali ilçesindeki Şehit Şerife Bacı Anaokulu ve Osman Salih İlkokulundaki öğretmenler ve öğrenciler atık malzemeleri değerlendirerek okuma köşesi hazırladı.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri kapsamında başlatılan çalışmayla öğretmenler öğrencilerle atık malzeme topladı.

Malzemeleri özenle düzenleyip, boyayan öğretmen ve öğrenciler, anaokulunda okuma köşesi oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, AA muhabirine, her kitabın bir okyanus olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini belirterek, Kocaali'nin sahil ilçesi olması nedeniyle okyanus temasının baskın geldiğini anlattı.

Öğretmenlerin, sahilde deniz kabukları, ağaç parçaları gibi malzemeler topladığını, öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildiğini anlatan Güneş, "Çevre kirliliğinin başladığı bu dönemde çocuklarımıza, her maddenin geriye dönebileceğini kavratmak amacıyla bir kütüphane oluşturduk." dedi.

"Hedefimiz geri dönüşümün önemini kavratmak"

Şehit Şerife Bacı Anaokulu Müdürü Hülya Uysal da proje kapsamında çocuklara geri dönüşümü öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Atık malzemeleri değerlendirdiklerini belirten Uysal, "Bunun önemini çocuklara anlatıyoruz. Esas hedefimiz, geri dönüşümün önemini, yani atıl durumdaki malzemelerin kullanılabileceğini kavratmak. Ne kadar küçük yaşta bunu yerleştirebilirsek ilerleyen süreçlerde de böyle devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Büyüklerimizden daha hassas olmalarını istiyoruz"

Çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencisi Yaren Yenisu ise kaynakların sınırlı olduğunu belirterek, "Atık malzemeleri kullanarak okuma köşesi oluşturduk. Bu yaptıklarımızla doğadaki malzemeleri tekrar kullanabileceğimizi ve okumanın okyanuslar kadar engin ve güzel olduğunu anlatmaya çalıştık. Büyüklerimizden, bize yaşanabilir bir çevre bırakmalarını daha hassas olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atık malzemelerle yapılan okuma köşesiyle miniklere çevre bilinci aşılanıyor
Atık malzemelerle yapılan okuma köşesiyle miniklere çevre bilinci aşılanıyor
Atık malzemelerle yapılan okuma köşesiyle miniklere çevre bilinci aşılanıyor
Atık malzemelerle yapılan okuma köşesiyle miniklere çevre bilinci aşılanıyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık malzemelerle yapılan okuma köşesiyle miniklere çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika


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