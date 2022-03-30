ATIK MALZEMELERLE YAPILAN OTOMOBİL 100 KİLOMETRE HIZA ÇIKABİLİYOR - Son Dakika
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ATIK MALZEMELERLE YAPILAN OTOMOBİL 100 KİLOMETRE HIZA ÇIKABİLİYOR

30.03.2022 11:45
ATIK MALZEMELERLE YAPILAN OTOMOBİL 100 KİLOMETRE HIZA ÇIKABİLİYOR

ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu elektrik bölümü öğrencileri, atık malzemelerden 'yarı hibrit' otomobil üretti.

ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu elektrik bölümü öğrencileri, atık malzemelerden 'yarı hibrit' otomobil üretti. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan otomobilde güneş paneliyle akü besleme, aydınlatma ve farlar çalıştırılırken, yakıt olarak ise benzin kullanıldı.

İspir ilçesindeki, Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu elektrik bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Furkan Akbulut ile Kerim Kabanlı, 'Elektrik Makineleri' dersinde öğrendikleri bilgilerle elektrikli araç tasarlamaya karar verdi. Öğrenciler, Dr. öğretim üyesi Tuba Çakıcı'nın geliştirdiği 'Güneşim Arabamda' projesi için çalışma başlattı. Çakıcı ve öğrenciler tarafından atık malzemelerle tasarlanan araçta hem güneş enerjisi, hem de yakıt kullanılıyor. Aracın sadece güneş enerjisiyle çalıştırılmasının hız ve sürekli hareket kabiliyetini kısıtladığı gerekçesiyle akü, kurulan güneş paneliyle besleniyor. Aracın ilk hareket anında yakıt harcamasını yarı yarıya indiren sistemde, farlar, aydınlatma LED'leri ve korna gibi iç elektrik aksamının ihtiyacı, güneş paneliyle karşılanıyor. Kırsal alanlarda fonksiyonel olarak kullanılan araç, yüksek hız ve güneş enerjisi sistemi sayesinde yakıt tasarrufu yapabilmesiyle dikkat çekiyor. İlçe merkezinde tur atan öğrenciler, hızı saatte 100 kilometreye ulaşan aracı yeni dönemde tam hibrit hale getirmek için çalışma yapacak.

4 AYDA TAMAMLANDI

Aracın yapımında atık malzemeleri kullandıklarını söyleyen Furkan Akbulut, "Tamamen kendi imkanlarımızla araç yapmak istedik. Tuba Çakıcı Hocamızın da desteğiyle çalışma yaptık. İlçede kurduğumuz atölyede 4 ay gibi bir sürede aracı tamamladık. Elektrik sistemini güneş paneliyle destekledik. Yarı hibrit aracımızla 100 kilometre hıza ulaştık. Yeni dönemde bu aracımızı elektrikli hale getirmek için çalışacağız" dedi.

HEM GÜNEŞ ENERJİSİ, HEM YAKIT KULLANILIYOR

Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Elektrik ve Enerji Bölümü Dr. öğretim üyesi Tuba Çakıcı, yarı hibrit olarak tanımladıkları araçta hem elektrik hem de yakıt kullanıldığını bildirerek, "Aracın sadece güneş enerjisiyle çalıştırılması, hız ve sürekli hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Bunun önüne geçmek için akü beslenme sistemi güneş enerjisiyle sağlanmaktadır. Böylece araç ilk kalkışta yakıt harcamasını yarı yarıya indirerek, farlar, aydınlatma LED lambaları ve korna gibi iç elektrik aksamının ihtiyacı olan elektrik enerjisini sürekli hale getirmektedir. Kırsal alanlarda fonksiyonel olarak kullanılan, hızı yüksek ve güneş enerjisi sistemi sayesinde yakıt tasarrufu yapabilen atık ürünlerle çok cüzi bir harcamayla tasarlanmış bir araç modeli geliştirildi. Saatte 100 kilometreye ulaşan aracımız geliştirmeye müsait. Enerjiye olan ihtiyacın öneminin bir kez daha görüldüğü günümüzde böyle bir projenin geliştirilmesi okulumuz ve öğrencilerimiz için önemli" diye konuştu.

Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Kemal Narmanlıoğlu da öğrencilerin başarılı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla yaptıkları aracın 7-8 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda Ar-Ge projeleri arasında 1'inci olduğunu belirten Narmanlıoğlu, okuldaki bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

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Atatürk Üniversitesi, Otomobil, Güneş, İspir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATIK MALZEMELERLE YAPILAN OTOMOBİL 100 KİLOMETRE HIZA ÇIKABİLİYOR - Son Dakika


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