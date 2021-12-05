Atık maske ve malzemelerden süs eşyası üretiyorlar - Son Dakika

MARDİN'de Artuklu Belediyesi'nin açtığı atölyede kadın kursiyerler plastik, eski kullanılmaya eşyalar ile pandemi nedeniyle kullanımı artan maskeleri dönüştürüp, süs eşyasına çeviriyor. Çoğu zaman bilinçsizce çevreye atılan maskeler önce sıcak suda kaynatılıyor sonra temizleyici ürünlerle mikroplardan arındırılıp, çiçeğe dönüştürülüyor.

Artuklu Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde özellikle kadınlara yönelik çeşitli atölyeler açtı. Mahalle Konağı'ndaki atölyelerden en çok ilgiyi 'geri dönüşüm' kursu gördü. Kursta eğitim alan kadınlar plastik, eski, kullanılmaya eşyalar ile pandemi nedeniyle kullanımı artan maskeleri dönüştürerek süs eşyası yapıyor.

Çevre ile insan vücuduna da birçok zararı bulunan plastik şişeler ve kutular, en fazla geri dönüştürülen ev atıkları arasında yer aldı. En çok geri dönüşümü yapılan atıklardan biri de maskeler oldu. Pandemiyle birlikte sıkça kullanılan ve çoğu zaman bilinçsizce çevreye atılan maskeler önce sıcak suda kaynatılıyor sonra temizleyici ürünlerle mikroplardan arındırılıyor. Mikroptan arındırılan maskeler, bir araya getirilerek çiçeğe dönüştürülüyor. Kursiyerler, atölye sayesinde evlerindeki her şeyi dönüştürebildiklerini ve hiçbir atığı atmadıklarını belirtti.'CEVİZ KABUKLARINDAN KAPI SÜSÜ YAPTIK'

El Sanatları Öğretmeni Ayşegül Akbaş, kursiyerlerle birlikte atık malzemeleri geri dönüştürerek doğaya sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akbaş "Atık yünlerimizden bebekler çalışabiliyoruz. Atık ipliklerimizden yazma kenarları, duvar süslemeleri yaptık. Ceviz kabuklarından yine kapı süsü çalıştık. Limon ve portakal kabuklarından mutfak süsleri, dallarımızdan çiçek yaptık. Maskeleri güzelce yıkayıp, kaynattıktan sonra boyadık, çiçekler ürettik" dedi.

- Mardin