Atık metallerden insan portresi - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Mervan Altınorak, çevre kirliliği konusuna dikkat çekmek için hurda otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosikletten topladığı 50 bin parçadan 2,5 metrelik insan portresi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek için hurdacılardan bilye, zincir, çivi, yay, bilye, amortisör, vida, balata, buji veya atık durumdaki malzemeleri toplayan mozaik ustası Altınorak, atölyesinde 6 aylık çalışma sonunda parçaları bir araya getirdi.

Çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla daha öncede çeşitli hayvan figürleri yapan Altınorak, 500 kilogram ağırlığında, 2,5 metre uzunluğunda insan portesi yaptı.

Mozaik ustası Altınorak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla insan portesini yaptığını söyledi.

Portre üzerinde 6 aydır çalıştığını ve amacının çevre kirliğine dikkat çekmek olduğunu aktaran Altınorak, "Çevre kirliliğine dikkat çekmek için çalışmamıza başladık. 6 aydır yoğun bir çaba sarf ettiğimiz eserimizi tamamladık. Hurdacılardan otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosiklet çıkan atık durumdaki parçalarını atölyeme getirerek burada bir araya getirdim." dedi.

Amacının çevresel bilinç oluşturmak olduğuna dikkat çeken Altınorak, ortaya çıkan figürlerin yurt dışından da ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.