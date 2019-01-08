Atık Objeler Sanata Dönüştü

Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) okuyan resim bölümü öğrencileri, çöpe atılan malzemeleri işleyip sanata dönüştürmek amacıyla başladıkları çalışmalarla ilginç eserlere imza attı.

Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) okuyan resim bölümü öğrencileri, çöpe atılan malzemeleri işleyip sanata dönüştürmek amacıyla başladıkları çalışmalarla ilginç eserlere imza attı.



Öğrenciler, kampüsteki çöplerde topladıkları plastik, demir, kablo, kağıt gibi malzemeleri sınıflarına taşıyıp burada çevre konusunda çeşitli çalışmalar yaptı.



Ekolojik Tasarım dersinde denizdeki kirlilik başta olmak üzere hayvanların tükettiği plastik malzemelere ilişkin bir çok çevre kirliliğini konu olan objeler üreten öğrenciler, çalışmalarıyla topluma çevre bilinci aşılamayı hedefliyor.



ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sıdıka Arlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın, resim bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin seçmeleri dersleri olan Ekolojik Tasarım dersinde yapıldığını anlatarak, çalışmada çok verimli sonuç elde ettiklerini söyledi.



Çalışmayla hem doğanın korunmasını amaçladıklarını hem de çöpe atılan malzemelerin değerlendirilerek insanlara mesaj verildiğini aktaran Arlı, şunları kaydetti:



"Çalışmamızda tamamen atık malzeme kullandık. Okulun belirli bölgelerinde, örneğin kantinde toplanan çöplerden bu malzemeler ortaya çıktı. Bu çalışmalar, çöplerdeki kapak, plastik, poşet, kumaş gibi malzemelerden oluşuyor. Hepsinin kendine has mesajı var. Öğrencilerimiz, bu mesajlarla da çevreye duyarlılığı ortaya koymaya çalışıyor."



Arlı, öğrencilerinin bu çalışmalarının ilerleyen süreçte sergileneceğini de sözlerine ekledi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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