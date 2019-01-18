Atık Oyuncaklardan Dev Heykel Yaptılar
1 saat önce
- Atık oyuncaklardan dev heykel yaptılar TED İzmir öğrencileri, eski oyuncaklarını sanata dönüştürdüİZMİR - TED İzmir Koleji, geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında anlamlı bir projeye daha imza attı.
- Atık oyuncaklardan dev heykel yaptılar
TED İzmir
öğrencileri, eski oyuncaklarını sanata dönüştürdü
İZMİR - TED İzmir Koleji, geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında anlamlı bir projeye daha imza attı. Öğrencilerinin evlerinden getirdikleri işlevsiz oyuncukların kullanılarak oluşturulduğu tasarım Agora AVM'de ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılanarak sergilenmeye başladı.
Yarıyıl tatilinin başladığı karne gününü düzenledikleri geri dönüşüm odaklı sanat etkinliği ile kutlayan TED İzmir Koleji öğrencileri, yaptıkları flasmob gösterisi ile de alışveriş merkezi ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşattı. Alışveriş merkezinin üst katında ise öğrencilerin yaptığı atık oyuncaklardan oluşan dev heykel yer aldı. Kolej müdürü Mine Mavioğlu, "Bu sene atıklardan yola çıkarak iki proje geliştirdik. İkinci etkinliğimizde oyuncak atıklarından heykel yaptık. Farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu heykeldeki oyuncaklar, öğrencilerimizin eski, kullanılamayan oyuncakları. Projenin montajında da 10 öğrencimiz görev aldı" dedi. Kolejin Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Güliz Gez Kabasakal da, "Çocuklar çevreyle ilgili bizden daha duyarlı. Atık oyuncaklardan böyle bir proje fikri öğrencilerimizden geldi. 10 öğrencimiz okul öğrencilerinden kullanılamayacak durumda olan oyuncakları topladı. Yaklaşık bin parça oyuncağı okulda açık bir alanda iki haftada montajladık. Öğrencilerimiz bu projeyle hem keyif aldı hem de farkındalık kazandı" diye konuştu.
Kaynakların tahribi ve tükenmesine karşı duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla eylül ayında benzer bir projeye daha imza atan TED İzmir Koleji, deniz ve sahil atıklarından oluşturduğu büyük balık heykeli ile deniz ve sahil kirliliğine dikkat çekmişti. Heykel şuan Ankara Atakule
Alışveriş ve Yaşam Merkezinde sergileniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:20 Kaynak: İHA
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