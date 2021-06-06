Atık pet şişeler sanat eserine dönüştü - Son Dakika

Atık pet şişeler sanat eserine dönüştü

AYDIN - Deniz ve kıyı temizliği çalışmalarında ön plana çıkan Didim Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sıfır atık projesi kapsamında bir farkındalık çalışmasına imza attı. Didim Belediyesi'nin kıyı ve deniz temizleme çalışmaları esnasında toplanan pet şişeler bir sanat eserine dönüştürüldü.

Denizden toplanan 2 bin 225 adet pet şişe ile yapılan Şirinler heykeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde plastik kirliliği sorununa dikkat çekti. Didim Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi tarafından yapılan çizgi film karakteri Şirinlerin heykeli çocuklar ve Didim halkı ve Didim'de bulunan turistler tarafından ilgi ile karşılandı. Didim Altınkum Plajı'nda sergilenen Şirinler heykeli yanında geri dönüşüm temalı bir etkinliğe de yer verildi. 'Elektronik atığını getir, mamanı götür' başlığı altında yapılan etkinlikte, Didim Belediyesi tarafından konulan elektronik atık geri dönüşüm kutusuna atıklarını bırakan vatandaşlar, sokak hayvanlarını için hazırlanmış kedi ve köpek mamalarını aldılar. Hem geri dönüşüm hem sokak hayvanları yararına yapılan etkinlik vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için güzel etkinlik yaptıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Sıfır atık projemiz kapsamında yaptığımız etkinliğe katılımın yoğun olması bizi memnun etti. Deniz ve kıyı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Heykel ve Seramik Atölyemizde yapılan Şirinler heykeli için denizden topladığımız 2225 adet pet şişeyi kullandık. Yaşamı korumak için suyu ve toprağı korumak zorundayız. Sürdürülebilir bir yaşam için çevre bilinci oluşturmalı, geri dönüşüme önem vermeliyiz. Bugün yaptığımız etkinlik kapsamında vatandaşlarımızın elinde bulunan elektronik atıklar, sokak hayvanlarımız için mamaya dönüştü. Sıfır atık hareketi ile atıklarımızı geri dönüşüme gönderelim. Geleceğimize sahip çıkalım. Bize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.